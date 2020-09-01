Менди устроил истерику в тюрьме
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди устроил истерику после того, как прибыл в тюрьму из зала суда.
Напомним, в минувшую пятницу Менди предстал перед магистратским судом в Честере, лишь подтвердив свою личность и ознакомившись с обвинениями насчет изнасилования и сексуального насилия.
Суд оказался выпустить Менди под залог, и уже это шокировало Бенжамена. Но главный сюрприз ожидал 27-летнего француза впереди.
После посещения суда Менди услышал от конвоиров, что те повезут того в VIP-отделение ливерпульской тюрьмы HMP Altcourse. Бенжамен уже приготовился к комфортным условиям и знакомству с другими селебрити и спортсменами, которые волею судеб оказались за решеткой.
Разочарованию Менди не было предела, когда он понял, что просто неправильно расслышал конвоиров, сообщает The Sun. Бенжамен был отправлен не в VIP-крыло тюрьмы, а в VP-крыло, где отдельно от остальных содержатся так называемые "уязвимые преступники" ("vulnerable prisoners"), включая насильников.
В таких условиях Менди предстоит дожидаться заседания Королевского суда в Чешире 10 сентября.
01.09.2021 12:00
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смешно видить тут злорадство, забыли или вовсе не слышали даже как Джордж Бест, Тони Адамс, Пеннант, Бартон, Фергюсон, Кинг, Хьюз...таких в каждой команде было
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Опустят мшлюху как сруманка и спермаглотара
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если в обиженные оформят - продадим в манчестер юнайтед.
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После посещения суда Менди услышал от конвоиров, что те повезут того в VIP-отделение ливерпульской тюрьмы HMP Altcourse. Бенжамен уже приготовился к комфортным условиям и знакомству с другими селебрити и спортсменами, которые волею судеб оказались за решеткой.
Источник: http://fapl.ru/posts/88078/#reply
Axaxaxaxaxaxaxxxaa долбае6 100 лвл
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типичный шитюк
КАЛОЛИ!!!!!
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Сру манк конечно полная дура-защищать насильников это дело чести для него!голубая сучка!
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Королева!
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Тупая нигра, которая всю свою карьеру делает xуйню вместо того, чтобы играть в футбол
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КОМАНДА ГОЛУБЫХ ПЕДЕРАСТОВ
ТРУ-МАНК ГЛАВНАЯ ШАЛАВА НА ЭТОМ ГОЛУБОМ ТРОНЕ !11
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Истеричка.
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Там он точно станет королевой
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Он похож на 8 милю чела
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ща станет королём минетов в ливерпульской тюрьме
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орууууу
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#СвободуБенджаменуМенди!
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МС - команда преступников, насильников! Последняя игра с канонирами это только подтверждает
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КОРОЛЬ!!!
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