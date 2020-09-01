Менди устроил истерику в тюрьме

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди устроил истерику после того, как прибыл в тюрьму из зала суда.

Напомним, в минувшую пятницу Менди предстал перед магистратским судом в Честере, лишь подтвердив свою личность и ознакомившись с обвинениями насчет изнасилования и сексуального насилия.



Суд оказался выпустить Менди под залог, и уже это шокировало Бенжамена. Но главный сюрприз ожидал 27-летнего француза впереди.



После посещения суда Менди услышал от конвоиров, что те повезут того в VIP-отделение ливерпульской тюрьмы HMP Altcourse. Бенжамен уже приготовился к комфортным условиям и знакомству с другими селебрити и спортсменами, которые волею судеб оказались за решеткой.



Разочарованию Менди не было предела, когда он понял, что просто неправильно расслышал конвоиров, сообщает The Sun. Бенжамен был отправлен не в VIP-крыло тюрьмы, а в VP-крыло, где отдельно от остальных содержатся так называемые "уязвимые преступники" ("vulnerable prisoners"), включая насильников.



В таких условиях Менди предстоит дожидаться заседания Королевского суда в Чешире 10 сентября.