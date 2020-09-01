Менди устроил истерику в тюрьме

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди устроил истерику после того, как прибыл в тюрьму из зала суда.

Напомним, в минувшую пятницу Менди предстал перед магистратским судом в Честере, лишь подтвердив свою личность и ознакомившись с обвинениями насчет изнасилования и сексуального насилия.

Суд оказался выпустить Менди под залог, и уже это шокировало Бенжамена. Но главный сюрприз ожидал 27-летнего француза впереди.

После посещения суда Менди услышал от конвоиров, что те повезут того в VIP-отделение ливерпульской тюрьмы HMP Altcourse. Бенжамен уже приготовился к комфортным условиям и знакомству с другими селебрити и спортсменами, которые волею судеб оказались за решеткой.

Разочарованию Менди не было предела, когда он понял, что просто неправильно расслышал конвоиров, сообщает The Sun. Бенжамен был отправлен не в VIP-крыло тюрьмы, а в VP-крыло, где отдельно от остальных содержатся так называемые "уязвимые преступники" ("vulnerable prisoners"), включая насильников.

В таких условиях Менди предстоит дожидаться заседания Королевского суда в Чешире 10 сентября.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 01.09.2021 12:39 # blueswin
    смешно видить тут злорадство, забыли или вовсе не слышали даже как Джордж Бест, Тони Адамс, Пеннант, Бартон, Фергюсон, Кинг, Хьюз...таких в каждой команде было

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  2. chr1s8rown 01.09.2021 12:35 # chr1s8rown
    Опустят мшлюху как сруманка и спермаглотара

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  3. toha-bludsikir 01.09.2021 12:23 # toha-bludsikir
    если в обиженные оформят - продадим в манчестер юнайтед.

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  4. alexander-arnold 01.09.2021 12:19 # alexander-arnold
    После посещения суда Менди услышал от конвоиров, что те повезут того в VIP-отделение ливерпульской тюрьмы HMP Altcourse. Бенжамен уже приготовился к комфортным условиям и знакомству с другими селебрити и спортсменами, которые волею судеб оказались за решеткой.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88078/#reply


    Axaxaxaxaxaxaxxxaa долбае6 100 лвл

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  5. ravi 01.09.2021 12:19 # ravi
    типичный шитюк

    КАЛОЛИ!!!!!

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  6. liverbro 01.09.2021 12:14 # liverbro
    Сру манк конечно полная дура-защищать насильников это дело чести для него!голубая сучка!

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  7. kos9k 01.09.2021 12:13 # kos9k
    Королева!

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  8. mufc1994 01.09.2021 12:11 # mufc1994
    Тупая нигра, которая всю свою карьеру делает xуйню вместо того, чтобы играть в футбол

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  9. jabajaba 01.09.2021 12:11 # jabajaba
    КОМАНДА ГОЛУБЫХ ПЕДЕРАСТОВ
    ТРУ-МАНК ГЛАВНАЯ ШАЛАВА НА ЭТОМ ГОЛУБОМ ТРОНЕ !11

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  10. animadora 01.09.2021 12:11 # animadora
    Истеричка.

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  11. hunter022 01.09.2021 12:06 # hunter022
    Там он точно станет королевой

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  12. gidro-met 01.09.2021 12:06 # gidro-met
    Он похож на 8 милю чела

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  13. frisby 01.09.2021 12:05 # frisby
    ща станет королём минетов в ливерпульской тюрьме

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  14. gandalf 01.09.2021 12:04 # gandalf
    орууууу

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  15. true-manc 01.09.2021 12:04 # true-manc
    #СвободуБенджаменуМенди!

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  16. lfcynwa 01.09.2021 12:02 # lfcynwa
    МС - команда преступников, насильников! Последняя игра с канонирами это только подтверждает

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  17. true-manc 01.09.2021 12:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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