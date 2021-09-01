Сильвестр заступился за Фреда

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр заступился за полузащитника "красных дьяволов" Фреда.

Этим летом главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решил оставить центр поля своей команды без усиления, несмотря на слухи насчет Рубена Невеша из "Вулверхэмптона", Деклана Райса из "Вест Хэма" и Эдуардо Камавинга, в итоге купленного "Реалом".



Сульшер продолжает доверять Фреду, хотя игра 28-летнего бразильца в опорной зоне на старте сезона вызывает большие нарекания со стороны медиа и болельщиков.



По мнению Сильвестра, люди просто недостаточно разобрались в игре Фреда, потому что тот исполняет важную роль и проделывает большую черновую работу.



"Думаю, Сульшер верит, что Фред достаточно хорош для этой работы. Он придает большую энергию полузащите, и многое из выполняемой им работы остается без внимания".



"Он постоянно возвращает мяч команде. Он не так великолепен при подключениях вперед, но он дает этой команде больше, что видят люди. Оле должен чувствовать, что Фред достаточно хорош, чтобы быть частью этой команды. Думаю, учитывая его стиль игры, тебе нужны такого рода игроки в составе для завоевания трофеев", — сообщил Сильвестр Goal.