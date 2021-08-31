Хендерсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Джордан Хендерсон "Ливерпуль" завершил успешную летнюю кампанию по продлению сотрудничества с ключевыми игроками, подписав новый контракт с капитаном Джорданом Хендерсоном.

Ранее этим летом появились слухи, что у Хендерсона и "Ливерпуля" возникли разногласия при обсуждении новой сделки, что может привести к уходу Джордана из клуба.

Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп, едва лишившийся Джорджиньо Вейналдума, лично вмешался в ситуацию, в результате чего Хендерсон связал свое будущее с клубом до 2025 года.

Хендерсон выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" в 2011 году, в 2015 став капитаном. За это десятилетие Джордан сыграл 394 матча и забил 30 голов.

Вместе с "Ливерпулем" 31-летний полузащитник выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

"Я другой игрок и человек, нежели в момент своего прихода в клуб. Я многому научился и значительно вырос здесь, и я хочу поблагодарить многих людей за это".

"Я обожаю каждую проведенную здесь минуту, и даже в тяжелые времена я наслаждаюсь тем, что являюсь частью этого клуба. Чем дольше я смогу делать это, тем лучше. Как я всегда говорил, я хочу провести здесь как можно больше времени", — сообщил Хендерсон.

Добавим, ранее этим летом новые контракты с "Ливерпулем" также заключили Виргил Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон.


Метки контракты, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. godlike 31.08.2021 12:29 # godlike
    пятка

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  2. jirrort 31.08.2021 12:20 # jirrort
    Игрок уровня Чемпионшипа считается легендой у Зеропуков.Все что нужно знать об этом мелком клубе!!!

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  3. lfcynwa 31.08.2021 12:18 # lfcynwa
    УСИЛЕНИЯ ОДНО ЗА ОДНИМ ЕПТВОЮМАТЬ

    как же топово быть колбасным в это ТО, анрил прост

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  4. jabajaba 31.08.2021 12:16 # jabajaba
    колбасная крыса, позорит только свой клуб

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  5. liverpyl 31.08.2021 12:14 # liverpyl
    развелтаки наш клуб на бабки пидар. лучши бы продоли ево

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  6. jirrort 31.08.2021 12:07 # jirrort
    Кто это?

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  7. chr1s8rown 31.08.2021 12:04 # chr1s8rown
    Легенда

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  8. jokerz 31.08.2021 12:02 # jokerz
    Норм усилились. Топовое то у колбасы

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