Хендерсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" завершил успешную летнюю кампанию по продлению сотрудничества с ключевыми игроками, подписав новый контракт с капитаном Джорданом Хендерсоном.
Ранее этим летом появились слухи, что у Хендерсона и "Ливерпуля" возникли разногласия при обсуждении новой сделки, что может привести к уходу Джордана из клуба.
Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп, едва лишившийся Джорджиньо Вейналдума, лично вмешался в ситуацию, в результате чего Хендерсон связал свое будущее с клубом до 2025 года.
Хендерсон выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" в 2011 году, в 2015 став капитаном. За это десятилетие Джордан сыграл 394 матча и забил 30 голов.
Вместе с "Ливерпулем" 31-летний полузащитник выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
"Я другой игрок и человек, нежели в момент своего прихода в клуб. Я многому научился и значительно вырос здесь, и я хочу поблагодарить многих людей за это".
"Я обожаю каждую проведенную здесь минуту, и даже в тяжелые времена я наслаждаюсь тем, что являюсь частью этого клуба. Чем дольше я смогу делать это, тем лучше. Как я всегда говорил, я хочу провести здесь как можно больше времени", — сообщил Хендерсон.
Добавим, ранее этим летом новые контракты с "Ливерпулем" также заключили Виргил Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон.
31.08.2021 12:00
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Последние комментарии:
пятка
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Игрок уровня Чемпионшипа считается легендой у Зеропуков.Все что нужно знать об этом мелком клубе!!!
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УСИЛЕНИЯ ОДНО ЗА ОДНИМ ЕПТВОЮМАТЬ
как же топово быть колбасным в это ТО, анрил прост
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колбасная крыса, позорит только свой клуб
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развелтаки наш клуб на бабки пидар. лучши бы продоли ево
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Кто это?
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Легенда
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Норм усилились. Топовое то у колбасы
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