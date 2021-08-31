Хендерсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" завершил успешную летнюю кампанию по продлению сотрудничества с ключевыми игроками, подписав новый контракт с капитаном Джорданом Хендерсоном.

Ранее этим летом появились слухи, что у Хендерсона и "Ливерпуля" возникли разногласия при обсуждении новой сделки, что может привести к уходу Джордана из клуба.



Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп, едва лишившийся Джорджиньо Вейналдума, лично вмешался в ситуацию, в результате чего Хендерсон связал свое будущее с клубом до 2025 года.



Хендерсон выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" в 2011 году, в 2015 став капитаном. За это десятилетие Джордан сыграл 394 матча и забил 30 голов.



Вместе с "Ливерпулем" 31-летний полузащитник выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



"Я другой игрок и человек, нежели в момент своего прихода в клуб. Я многому научился и значительно вырос здесь, и я хочу поблагодарить многих людей за это".



"Я обожаю каждую проведенную здесь минуту, и даже в тяжелые времена я наслаждаюсь тем, что являюсь частью этого клуба. Чем дольше я смогу делать это, тем лучше. Как я всегда говорил, я хочу провести здесь как можно больше времени", — сообщил Хендерсон.



Добавим, ранее этим летом новые контракты с "Ливерпулем" также заключили Виргил Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон.