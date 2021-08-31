Мерсон: "Этот Роналду ничуть не близок к своему лучшему образцу"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что в лице Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" получит совсем не того игрока, каким португалец был в свои лучшие годы.
В минувшую пятницу "Юнайтед" согласовал приобретение Роналду у "Ювентуса", чем привел в восторг своих фанатов.
Однако Мерсон спешит напомнить, что Криштиану уже 36 лет, и португалец не сможет тащить команду в одиночку.
"Этот Роналду ничуть не близок к своему лучшему образцу. Я бы сказал, он играет где-то на 50 процентов от своего пика. Его показатели по-прежнему феноменальны, он забил больше всех в Италии, как это делал везде".
"Но ему 36 лет. Если он покажет свой лучший футбол в этом сезоне Премьер-Лиги, я скажу, что он нечеловек!"
"Для каждого молодого парня — Мейсон Гринвуда, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо — присутствие рядом Роналду пойдет только на пользу. Ты будешь смотреть на него и говорить: "Так я хочу провести следующие 10 лет". Он будет подавать пример".
"Но выиграет ли он лигу для "Манчестер Юнайтед"? Я бы сказал, нет. Думаю, он будет играть центрального нападающего, а Эдинсон Кавани будет думать: "Зачем я продлил свой контракт?"
"Это большая сделка, но только на один сезон. Ему будет 37 в феврале, и не имеет значения, как ты поддерживаешь себя в форме".
"Он задавал стандарты и был неудержим, но я не думаю, что так будет и после его возвращения", — сообщил Мерсон в эфире.
31.08.2021 10:00
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Последние комментарии:
Либо он говорит об этом, чтоб подстегнуть Роналду, либо это чистый бред. Уровень, на котором играет Рон - запредельный, и он его более менее ещё 2-3 года будет держать, есть такая уверенность. Ежедневная работа над собой даёт плоды.
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Уровень экспертности: Скай Спортс. Сначала соглашается, что Роналду стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне в Серии А, а потом тут же пихает аргумент, что ему 36. Определись, либо он старый пенсионер, либо лучший бомбардир. Можно было год назад сказать все тоже самое и выдать это экспертное мнение. "Ведь ему уже 35! Какой тут футбол! Роналду фсе!". Весь прикол в том, что такие футболисты как Месси, Роналду, Ибрагимович не поддаются стандартным оценкам. Мы привыкли, что 34 и больше - это однозначно пенсия для футболиста или условный МЛС. Но Роналду именно поэтому и стал лучшим, что не парясь раздвигает устоявшиеся представления о футболе, результативности, профессионализме, физической готовности и возрасте. Почему вдруг после феноменальных последних трех сезонов, за которые он заколотил больше сотки голов, он вдруг ВНЕЗАПНО должен перестать играть. Странные эксперты.
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Взял бы он Гарри Невила и ехали бы они далеко комментировать в какой нибудь Кетай
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Ебать он пророк, еще небо голубое, трава зеленая, Погба обоссыш
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