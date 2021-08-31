Мерсон: "Этот Роналду ничуть не близок к своему лучшему образцу"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что в лице Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" получит совсем не того игрока, каким португалец был в свои лучшие годы.

В минувшую пятницу "Юнайтед" согласовал приобретение Роналду у "Ювентуса", чем привел в восторг своих фанатов.



Однако Мерсон спешит напомнить, что Криштиану уже 36 лет, и португалец не сможет тащить команду в одиночку.



"Этот Роналду ничуть не близок к своему лучшему образцу. Я бы сказал, он играет где-то на 50 процентов от своего пика. Его показатели по-прежнему феноменальны, он забил больше всех в Италии, как это делал везде".



"Но ему 36 лет. Если он покажет свой лучший футбол в этом сезоне Премьер-Лиги, я скажу, что он нечеловек!"



"Для каждого молодого парня — Мейсон Гринвуда, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо — присутствие рядом Роналду пойдет только на пользу. Ты будешь смотреть на него и говорить: "Так я хочу провести следующие 10 лет". Он будет подавать пример".



"Но выиграет ли он лигу для "Манчестер Юнайтед"? Я бы сказал, нет. Думаю, он будет играть центрального нападающего, а Эдинсон Кавани будет думать: "Зачем я продлил свой контракт?"



"Это большая сделка, но только на один сезон. Ему будет 37 в феврале, и не имеет значения, как ты поддерживаешь себя в форме".



"Он задавал стандарты и был неудержим, но я не думаю, что так будет и после его возвращения", — сообщил Мерсон в эфире.