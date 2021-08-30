Кин: "Юнайтед" сможет выиграть Кубок Англии или Кубок Лиги с Роналду"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что возвращение Криштиану Роналду поможет "красным дьяволам" выиграть какой-нибудь второстепенный трофей вроде Кубка Англии или Кубка Лиги.

В свой первый период в "Юнайтед" Роналду выиграл восемь трофеев, включая три титула Премьер-Лиги. Кин не сомневается в мотивации Криштиану, но считает, что "дьяволы" не смогут замаскировать все свои проблемы 36-летним португальцем.



"Думаю, это отличная новость для "Юнайтед", фанатов и Премьер-Лиги".



"У меня нет сомнений, что он остается игроком мирового уровня. Люди могут сомневаться насчет его желания и мотивации, но он определенно переходит сюда не доигрывать свою карьеру".



"Мы видели, что он выиграл "Золотую бутсу" на Евро, а через полтора года будет Чемпионат Мира, так что он настроен продолжать. Он умный парень, и он возвращается в "Юнайтед" только для того, чтобы побеждать".



"Я лишь сомневаюсь, что он сделает разницу в плане завоевания больших трофеев, но выиграть Кубок Англии или Кубок Лиги — это более чем возможно".



"Однако он захочет большего. Он придаст победный дух раздевалке. Все мы знаем, что он ненормальный в плане того, как следит за собой, его игра изменилась за последние годы, но он один из самых умных игроков, что я когда-либо видел в своей жизни".



"Он настоящий победитель, и он возвращается в "Манчестер Юнайтед", чтобы побеждать. Однако проблемы "Манчестер Юнайтед" с полузащитой и голкипером никуда не денутся — с ним или без него", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.