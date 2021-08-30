Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

"Ливерпуль" и "Челси" играют вничью, "Арсенал" опускается на последнее место, "Тоттенхэм" вырывается на первое. Таким нам запомнится 3-й тур Премьер-Лиги.





"Арсенал" на дне турнирной таблицы



Начало плохим не было. Команда Микеля Артеты включала персональный прессинг против игроков "Манчестер Сити", чем сбивала контроль мяча чемпионами. Но закончилось все это очень быстро: стоило первой подаче пройти в штрафную "канониров", как организация игры в обороне рухнула.



Второй гол был не лучше, Гранит Джака закрепил успех удалением, и "Арсеналу" оставалось только терпеть, надеясь, что "Сити" будет держать себя в руках во втором тайме. 5:0 — не худший исход для гостей при таких обстоятельствах. "Горожане" второй тур подряд забивают дома пять, но уровень игры "Норвича" и "Арсенала" в обороне не позволят Пепу Гвардиоле принять это как должное.



"Арсенал" оказывается на дне турнирной таблицы после трех поединков с разницей мячей 0:9. Какое-то время у Микеля Артеты еще остается, но продлить его можно только хорошими результатами сразу после международной паузы. Домашняя игра с "Норвичем" — встреча, в которой лондонцы не имеют права терять очки.



Галлахер вдохнул жизнь в "Кристал Пэлас"



Четвертая подряд аренда полузащитника "Челси" Конора Галлахера, который солидно провел прошлый сезон за "Вест Бромвич", обещает успех для него лично. По "Кристал Пэлас" вопросы остаются, но в субботу команда Патрика Виейра, наконец, забила свои первые голы и продемонстрировала характер в игре с серьезным соперником.



После матча Дэвид Мойес выразит недовольство качеством газона и передач от своих подопечных, но в первом тайме "Вест Хэм" показывал превосходный футбол. Казалось, дороги назад для "орлов", загнанных на свою половину поля, нет. Какую-то агрессию с мячом в полузащите "Пэлас" демонстрировал только Галлахер, но до второго тайма этого было мало — и счастье гостей, что "Вест Хэм" забил только один мяч.



Перерыв позволил "Пэлас" собраться, и тут, наверняка, не обошлось без мотивации от Виейра. Гости отыгрались дважды, оба мяча забил Галлахер, и именно он похож на игрока, который поведет за собой обновленную команду.



"Эвертон" остается непобедимым



Финансовые ограничения не позволяют "Эвертону" поддержать Рафу Бенитеса так, как предыдущих тренеров, но испанец в большем и не нуждается. Скромные ресурсы были потрачены с умом: Демарай Грей и Андрос Таусенд не стоили "Эвертону" почти ничего, но уже преобразили игру команды в атаке.



Посреди недели Таунсенд принес "ирискам" победу над "Хаддерсфилдом" в Кубке Лиги, а Грей в субботу забил уже свой второй мяч в чемпионате. На этот раз команда Бенитеса взяла верх над "Брайтоном", не терявшим очки на старте и не уступавшим никому в семи домашних встречах подряд. Но "Эвертон" Бенитеса выглядит подготовленным к сезону, и огорчить менеджера могло только поведение Ришарлисона, не хотевшего уступить право исполнить пенальти Доминику Калверт-Левину.



Бенитес в любом случае выглядит готовым к вызовам. Иначе бы бывший менеджер "Ливерпуля" браться за работу в "Эвертоне" не стал.



"Ньюкаслу" не хватает концентрации



Команда Стива Брюса играет не так плохо, как на худших отрезках предыдущего сезона. "Ньюкаслу" с Каллумом Уилсоном и Алланом Сен-Максименом есть что предложить в атаке любому сопернику, но "сороки" продолжают терять очки из-за нехватки концентрации и ошибок в обороне.



Сильный первый тайм с "Вест Хэмом", выигранный 2:1, был растрачен после перерыва, когда соперник забил три гола. Второй домашний матч, и "Ньюкасл" снова теряет победу, выйдя вперед в компенсированное время. Сен-Максимен взорвал "Сент-Джеймс Парк" после сложного поединка, но команда Брюса успела получить пенальти в свои ворота. Конечно, Джеймс Уорд-Проуз промахнуться с "точки" не мог.



Это все равно первое очко, да еще и по игре, в которой соперник глобально превосходил "Ньюкасл". Но команде в дальнейшем пригодится умение играть по результату.



"Челси" показывает чемпионский характер



Первый большой поединок сезона завершился вничью, а сама игра показала сильные стороны обеих команд. "Ливерпуль" был подготовлен к матчу с "Челси" гораздо лучше, чем весной, и хорошо вскрывал оборону лондонцев с начала поединка. Команда Томаса Тухеля солидно отвечала, но главный ее успех в том, как "Челси" играл, оставшись в меньшинстве.



Можно сказать, что удаление Риса Джеймса лишило нас более зрелищного матча, так как "Челси" оказался прижат к стенке. Но Тухель и команда в итоге могли порадоваться такому повороту. Одно очко на "Энфилде" изначально виделось хорошим результатом, а добыть его в меньшинстве — это серьезно укрепить боевой дух.



"Челси" свел к минимуму моменты "Ливерпуля" во втором тайме, а в паре случаев мог отвечать сам. Хозяевам за этот матч сложно предъявить претензии, но главное впечатление — это "Челси". Лондонцы проявили чемпионский характер.



"Тоттенхэм" возглавляет таблицу



"Шпоры" оказались на первом месте ровно в тот момент, когда на последнюю строчку опустился "Арсенал". Такое произошло впервые в истории, но актуальная ситуация радует еще больше. На международную паузу "Тоттенхэм" уходит единственной командой, которая не теряла очки и даже не пропустила ни одного гола.



Забивают подопечные Нуну Эшпириту Санту строго по одному мячу, сделав своей опорой оборону. Кристиан Ромеро, лучший защитник прошлого сезона Серии А, не проходит в состав, где восстановилась репутация Эрика Дайера. Главная же сила "шпор" в оборонительном плане — эта игра в три опорных полузащитника, одним из которых стал Деле Алли. Это может не быть зрелищно, но пока очень эффективно, учитывая наличие сильных форвардов.



С "Уотфордом" разницу своим ударом сделал Сон Хен Мин, но в обойме теперь и Харри Кейн, с которым план Нуну выглядит тем более эффективным.



"Вулверхэмптону" очень не везет



Возвращение Криштиану Роналду стало главной темой недели. В воскресенье его новая команда играла на "Молинью", где все прошло по привычному сценарию. Старательный соперник превосходил "Манчестер Юнайтед" на протяжении большей части поединка, но в ключевой момент подопечные Оле Гуннара Сульшера нанесли победный удар. Роналду мог легко представить себя на месте Мейсона Гринвуда. Качество игры не столь важно, если в каждой игре остается шанс стать героем.



Принимать эту норму "Юнайтед" больно Бруну Лаже, новому тренеру "Вулверхэмптона". Пока экс-наставник "волков" Нуну побеждает в каждом матче 1:0, подопечные Лаже уступают с тем же счетом. Причем, "Вулверхэмптону" откровенно не везет. Команда идет в лидерах по количеству созданных моментов, Адама Траоре находится в шикарной форме, но каким-то чудом мяч не залетает в ворота соперников. Иначе, например, не объяснить сейвы Давида Де Хеа после ударов Саисса во втором туре.



"Вулверхэмптону" не везет, хотя проблема с реализацией моментов — все равно отчасти игровая. Явно необходимо набирать форму Раулю Хименесу. "Волки" играют, но не забивают. У "Юнайтед" же история обратная.



Иван Громиков специально для FAPL.ru