Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре
"Ливерпуль" и "Челси" играют вничью, "Арсенал" опускается на последнее место, "Тоттенхэм" вырывается на первое. Таким нам запомнится 3-й тур Премьер-Лиги.
"Арсенал" на дне турнирной таблицы
Начало плохим не было. Команда Микеля Артеты включала персональный прессинг против игроков "Манчестер Сити", чем сбивала контроль мяча чемпионами. Но закончилось все это очень быстро: стоило первой подаче пройти в штрафную "канониров", как организация игры в обороне рухнула.
Второй гол был не лучше, Гранит Джака закрепил успех удалением, и "Арсеналу" оставалось только терпеть, надеясь, что "Сити" будет держать себя в руках во втором тайме. 5:0 — не худший исход для гостей при таких обстоятельствах. "Горожане" второй тур подряд забивают дома пять, но уровень игры "Норвича" и "Арсенала" в обороне не позволят Пепу Гвардиоле принять это как должное.
"Арсенал" оказывается на дне турнирной таблицы после трех поединков с разницей мячей 0:9. Какое-то время у Микеля Артеты еще остается, но продлить его можно только хорошими результатами сразу после международной паузы. Домашняя игра с "Норвичем" — встреча, в которой лондонцы не имеют права терять очки.
Галлахер вдохнул жизнь в "Кристал Пэлас"
Четвертая подряд аренда полузащитника "Челси" Конора Галлахера, который солидно провел прошлый сезон за "Вест Бромвич", обещает успех для него лично. По "Кристал Пэлас" вопросы остаются, но в субботу команда Патрика Виейра, наконец, забила свои первые голы и продемонстрировала характер в игре с серьезным соперником.
После матча Дэвид Мойес выразит недовольство качеством газона и передач от своих подопечных, но в первом тайме "Вест Хэм" показывал превосходный футбол. Казалось, дороги назад для "орлов", загнанных на свою половину поля, нет. Какую-то агрессию с мячом в полузащите "Пэлас" демонстрировал только Галлахер, но до второго тайма этого было мало — и счастье гостей, что "Вест Хэм" забил только один мяч.
Перерыв позволил "Пэлас" собраться, и тут, наверняка, не обошлось без мотивации от Виейра. Гости отыгрались дважды, оба мяча забил Галлахер, и именно он похож на игрока, который поведет за собой обновленную команду.
"Эвертон" остается непобедимым
Финансовые ограничения не позволяют "Эвертону" поддержать Рафу Бенитеса так, как предыдущих тренеров, но испанец в большем и не нуждается. Скромные ресурсы были потрачены с умом: Демарай Грей и Андрос Таусенд не стоили "Эвертону" почти ничего, но уже преобразили игру команды в атаке.
Посреди недели Таунсенд принес "ирискам" победу над "Хаддерсфилдом" в Кубке Лиги, а Грей в субботу забил уже свой второй мяч в чемпионате. На этот раз команда Бенитеса взяла верх над "Брайтоном", не терявшим очки на старте и не уступавшим никому в семи домашних встречах подряд. Но "Эвертон" Бенитеса выглядит подготовленным к сезону, и огорчить менеджера могло только поведение Ришарлисона, не хотевшего уступить право исполнить пенальти Доминику Калверт-Левину.
Бенитес в любом случае выглядит готовым к вызовам. Иначе бы бывший менеджер "Ливерпуля" браться за работу в "Эвертоне" не стал.
"Ньюкаслу" не хватает концентрации
Команда Стива Брюса играет не так плохо, как на худших отрезках предыдущего сезона. "Ньюкаслу" с Каллумом Уилсоном и Алланом Сен-Максименом есть что предложить в атаке любому сопернику, но "сороки" продолжают терять очки из-за нехватки концентрации и ошибок в обороне.
Сильный первый тайм с "Вест Хэмом", выигранный 2:1, был растрачен после перерыва, когда соперник забил три гола. Второй домашний матч, и "Ньюкасл" снова теряет победу, выйдя вперед в компенсированное время. Сен-Максимен взорвал "Сент-Джеймс Парк" после сложного поединка, но команда Брюса успела получить пенальти в свои ворота. Конечно, Джеймс Уорд-Проуз промахнуться с "точки" не мог.
Это все равно первое очко, да еще и по игре, в которой соперник глобально превосходил "Ньюкасл". Но команде в дальнейшем пригодится умение играть по результату.
"Челси" показывает чемпионский характер
Первый большой поединок сезона завершился вничью, а сама игра показала сильные стороны обеих команд. "Ливерпуль" был подготовлен к матчу с "Челси" гораздо лучше, чем весной, и хорошо вскрывал оборону лондонцев с начала поединка. Команда Томаса Тухеля солидно отвечала, но главный ее успех в том, как "Челси" играл, оставшись в меньшинстве.
Можно сказать, что удаление Риса Джеймса лишило нас более зрелищного матча, так как "Челси" оказался прижат к стенке. Но Тухель и команда в итоге могли порадоваться такому повороту. Одно очко на "Энфилде" изначально виделось хорошим результатом, а добыть его в меньшинстве — это серьезно укрепить боевой дух.
"Челси" свел к минимуму моменты "Ливерпуля" во втором тайме, а в паре случаев мог отвечать сам. Хозяевам за этот матч сложно предъявить претензии, но главное впечатление — это "Челси". Лондонцы проявили чемпионский характер.
"Тоттенхэм" возглавляет таблицу
"Шпоры" оказались на первом месте ровно в тот момент, когда на последнюю строчку опустился "Арсенал". Такое произошло впервые в истории, но актуальная ситуация радует еще больше. На международную паузу "Тоттенхэм" уходит единственной командой, которая не теряла очки и даже не пропустила ни одного гола.
Забивают подопечные Нуну Эшпириту Санту строго по одному мячу, сделав своей опорой оборону. Кристиан Ромеро, лучший защитник прошлого сезона Серии А, не проходит в состав, где восстановилась репутация Эрика Дайера. Главная же сила "шпор" в оборонительном плане — эта игра в три опорных полузащитника, одним из которых стал Деле Алли. Это может не быть зрелищно, но пока очень эффективно, учитывая наличие сильных форвардов.
С "Уотфордом" разницу своим ударом сделал Сон Хен Мин, но в обойме теперь и Харри Кейн, с которым план Нуну выглядит тем более эффективным.
"Вулверхэмптону" очень не везет
Возвращение Криштиану Роналду стало главной темой недели. В воскресенье его новая команда играла на "Молинью", где все прошло по привычному сценарию. Старательный соперник превосходил "Манчестер Юнайтед" на протяжении большей части поединка, но в ключевой момент подопечные Оле Гуннара Сульшера нанесли победный удар. Роналду мог легко представить себя на месте Мейсона Гринвуда. Качество игры не столь важно, если в каждой игре остается шанс стать героем.
Принимать эту норму "Юнайтед" больно Бруну Лаже, новому тренеру "Вулверхэмптона". Пока экс-наставник "волков" Нуну побеждает в каждом матче 1:0, подопечные Лаже уступают с тем же счетом. Причем, "Вулверхэмптону" откровенно не везет. Команда идет в лидерах по количеству созданных моментов, Адама Траоре находится в шикарной форме, но каким-то чудом мяч не залетает в ворота соперников. Иначе, например, не объяснить сейвы Давида Де Хеа после ударов Саисса во втором туре.
"Вулверхэмптону" не везет, хотя проблема с реализацией моментов — все равно отчасти игровая. Явно необходимо набирать форму Раулю Хименесу. "Волки" играют, но не забивают. У "Юнайтед" же история обратная.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
30.08.2021 14:00
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Kelly Ramzi
Приложения
13:46 (54 минуты назад)
кому: мне
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Ваша мисс
Келли.
ееебой, походу денюжки сами идут ко мне, еще и милая негритяночка)))
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Тиииииии
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То что гейгуннеры пидopacы, мы знали и до этого тура.
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Сасиииииии
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Рейтинг тренеров среди топов АПЛ полностью обратно зависим качеству составов.
1. Клопп. Состав - говно, купленное за недорого и выращенное чистым тренерским гением немца. Ни одной покупки суперзвезды типа Погбы или Роналды. Два дорогих трансфера (Ван Дейк и Алиссон), ради которых пришлось продать лидера Коутиньо. Выиграл ЛЧ и АПЛ.
2. Тухель. Наследник Клоппа, мастер немецкой школы. из какого-то говна и молодежи, собранной собакой Лэмпардом (тренер с 0 iq) смог сходу перестроить игру и выиграть Лигу Чемпионов. С новыми трансферами состав намного сильнее ливерпульского.
3. Гвардиола. Лысый шарлатан который год едет на халяве дружков, внедренных в руководство Сити. Его средний тренерский уровень позволяет брать АПЛ и Кубки Лиги почти каждый год, но в ЛЧ даже такой сильный состав уступает раз за разом более толковым тренерам.
4. Сульшер. Ну это полный пи3дос. Самый дорогой игрок лиги Погба, каждое лето покупают по ахулиарду топовых игроков, берут все что блестит, в академии самая талантливая молодежь страны. За 2,5 года 0 трофеев, лол.
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Как же великий Ливерпуль и не поддающийся сомнению своей квалификации арбитр Энтони Тейлор подорвали жеппы глоров синего пузырька Педикси
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Love Tuchelsea, believe in Tuchelsea!!!
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Челсимператоры
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Узнали что Галлахер топ, а Челси чемпионы
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Мы узнали, что КНЯЗИ достойны величайших достижений!
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