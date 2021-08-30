Дини: "Удивлен, что Кейн решил остаться в "Тоттенхэме"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини признался, что был удивлен решением нападающего Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме".

На прошлой неделе Кейн положил конец спекуляциям насчет своего трансфера в "Манчестер Сити", внезапно объявив, что никуда не уйдет этим летом.



Как и многие люди, Дини был этим удивлен. Трою кажется, что Харри не захотел лишиться статуса легенды "шпор".



"Я был удивлен заявлением Харри Кейна о том, что он остается в "Тоттенхэме". С самого начала казалось, что все идет к его расставанию с клубом".



"Развязка говорит мне о том, что покупать не смог заплатить установленную цену, а Кейн оказался не готов похоронить свою репутацию ради перехода, и это правильно".



"Он никак не навредил своей репутации своими действиями. Это случилось бы, только если бы он требовал перехода, и из этого ничего бы не получилось".



"Было много разговоров о том, что это провал для пиарщиков Кейна, но они не сделали ничего неправильного, на мой взгляд", — пишет Дини в своей колонке в The Sun.