Дини: "Удивлен, что Кейн решил остаться в "Тоттенхэме"
Капитан "Уотфорда" Трой Дини признался, что был удивлен решением нападающего Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме".
На прошлой неделе Кейн положил конец спекуляциям насчет своего трансфера в "Манчестер Сити", внезапно объявив, что никуда не уйдет этим летом.
Как и многие люди, Дини был этим удивлен. Трою кажется, что Харри не захотел лишиться статуса легенды "шпор".
"Я был удивлен заявлением Харри Кейна о том, что он остается в "Тоттенхэме". С самого начала казалось, что все идет к его расставанию с клубом".
"Развязка говорит мне о том, что покупать не смог заплатить установленную цену, а Кейн оказался не готов похоронить свою репутацию ради перехода, и это правильно".
"Он никак не навредил своей репутации своими действиями. Это случилось бы, только если бы он требовал перехода, и из этого ничего бы не получилось".
"Было много разговоров о том, что это провал для пиарщиков Кейна, но они не сделали ничего неправильного, на мой взгляд", — пишет Дини в своей колонке в The Sun.
30.08.2021 10:00
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Как раб может что то решать
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Я рад что Сити не пошли на поводу у Леви, пофиг на Кейна.
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