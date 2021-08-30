Светская хроника за понедельник
"Челси" может остаться без Жюля Кунде и Сауля Ньигеса. "Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям по Даниэлю Джеймсу. "Эвертон" оценил Ришарлисона в 85 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
ПСЖ хочет купить нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса, если Килиан Мбаппе покинет клуб. (The Sun)
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес не перейдет в "Челси". (90min)
В процессе переговоров с "Челси" "Севилья" подняла цену за защитника Жюля Кунде до 68.5 млн. фунтов. (The Telegraph)
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в "Милан" на правах двухлетней аренды. (Football Italia)
"Рединг" из Чемпионшипа обсуждает переход 31-летнего полузащитника "Челси" Данни Дринкуотера. (Reading Chronicle)
"Манчестер Юнайтед" будет готов отпустить Диогу Далота в аренду в дортмундскую "Боруссию", если найдет замену португальскому защитнику. (Sky Sports)
Но сам Далот хочет остаться и сражаться за место в составе "Юнайтед". (Goal)
"Юнайтед" предпримет финальную попытку заполучить правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. (AS)
Вингер "Юнайтед" Амад Диалло близок к переходу в "Фейеноорд" на правах аренды. (Daily Mail)
"Юнайтед" готов продать или отпустить в аренду вингера Даниэля Джеймса. (Daily Star)
"Барселона" отклонила предложение "Тоттенхэма" по защитнику Эмерсону Роялу в размере 17 млн. фунтов плюс Серж Орье. (ESPN)
Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин близок к возвращению в "Ювентус". (Sky Sports)
"Эвертон" установил цену в 85 млн. фунтов за нападающего Ришарлисона, который интересен ПСЖ. (talkSPORT)
"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлсе. (Sky Sports)
"Кристал Пэлас" надеется купить Эдди Нкетиа из "Арсенала" или Одсонна Эдуара из "Селтика". (The Guardian)
Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури хочет отправиться в аренду в "Ньюкасл". (The Chronicle)
"Астон Вилла проявляет интерес к 32-летнему полузащитнику дортмундской "Боруссии" Акселю Витселю. (Tuttosport)
"Астон Вилла" готова купить полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)
Другое
"Юнайтед" сделает Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен. (The Telegraph)
Нападающий Тэмми Абрахэм открыл счет своим голам за "Рому", отличившись против "Салернитаны". (BBC)
Капитализация "Юнайтед" выросла на 200 с лишним млн. фунтов за считанные часы после новости о возвращении Роналду. (Daily Mirror)
Новичок "Бернли" Максвел Корне перепутал эмблему клуба с логотипом Umbro. (The Sun)
Бывшая подружка Рияда Махреза заявила, что алжирец стал другим человеком и бросил ее из-за перехода в "Сити". (The Sun)
30.08.2021 06:00
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вот клоп зделал себе зубы кросивые избавился от очков теперь надо научится брится чтобы еще превлекательней выглидить в глазах молоденьких мальчиков из славново горада ливерпуль
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