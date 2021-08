Светская хроника за понедельник

"Челси" может остаться без Жюля Кунде и Сауля Ньигеса. "Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям по Даниэлю Джеймсу. "Эвертон" оценил Ришарлисона в 85 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

ПСЖ хочет купить нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса, если Килиан Мбаппе покинет клуб. (The Sun)



Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес не перейдет в "Челси". (90min)



В процессе переговоров с "Челси" "Севилья" подняла цену за защитника Жюля Кунде до 68.5 млн. фунтов. (The Telegraph)



Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в "Милан" на правах двухлетней аренды. (Football Italia)



"Рединг" из Чемпионшипа обсуждает переход 31-летнего полузащитника "Челси" Данни Дринкуотера. (Reading Chronicle)



"Манчестер Юнайтед" будет готов отпустить Диогу Далота в аренду в дортмундскую "Боруссию", если найдет замену португальскому защитнику. (Sky Sports)



Но сам Далот хочет остаться и сражаться за место в составе "Юнайтед". (Goal)



"Юнайтед" предпримет финальную попытку заполучить правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. (AS)



Вингер "Юнайтед" Амад Диалло близок к переходу в "Фейеноорд" на правах аренды. (Daily Mail)



"Юнайтед" готов продать или отпустить в аренду вингера Даниэля Джеймса. (Daily Star)



"Барселона" отклонила предложение "Тоттенхэма" по защитнику Эмерсону Роялу в размере 17 млн. фунтов плюс Серж Орье. (ESPN)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин близок к возвращению в "Ювентус". (Sky Sports)



"Эвертон" установил цену в 85 млн. фунтов за нападающего Ришарлисона, который интересен ПСЖ. (talkSPORT)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлсе. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" надеется купить Эдди Нкетиа из "Арсенала" или Одсонна Эдуара из "Селтика". (The Guardian)



Полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури хочет отправиться в аренду в "Ньюкасл". (The Chronicle)



"Астон Вилла проявляет интерес к 32-летнему полузащитнику дортмундской "Боруссии" Акселю Витселю. (Tuttosport)



"Астон Вилла" готова купить полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



"Юнайтед" сделает Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен. (The Telegraph)



Нападающий Тэмми Абрахэм открыл счет своим голам за "Рому", отличившись против "Салернитаны". (BBC)



Капитализация "Юнайтед" выросла на 200 с лишним млн. фунтов за считанные часы после новости о возвращении Роналду. (Daily Mirror)



Новичок "Бернли" Максвел Корне перепутал эмблему клуба с логотипом Umbro. (The Sun)



Бывшая подружка Рияда Махреза заявила, что алжирец стал другим человеком и бросил ее из-за перехода в "Сити". (The Sun)