Алан Ширер раскритиковал Джаку

Гранит Джака Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что проблемам полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки с дисциплиной не может быть оправданий.

Накануне Джака в очередной раз подвел свою команду, пойдя двумя ногами в подкат в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", за что схлопотал прямую красную карточку. В результате "канониры" крупно проиграли со счетом 5:0.

Эта карточка стала 58-й какого-либо цвета за то время, что Гранит выступает за "Арсенал", и Ширер уверен, что главный тренер "канониров" Микель Артета очень зол на швейцарца.

"Это уже 11-я красная карточка в его карьере, и этому просто не может быть оправданий. Он словно говорит своим партнерам по команде: "Мне не нравится эта игра".

"Я не знаю, на кого он пытался произвести впечатление. Нельзя так играть в отборе. Все мы знаем правила — так играть нельзя. Он подвергает опасности здоровье соперника, он совершает абсолютно безрассудный поступок, и красная карточка — правильное решение".

"Он как бы говорит своим партнерам по команде: "Спасибо, но теперь вы сами по себе, мне это не нравится".

"Должно быть, Артета в ярости от этого инцидента. Они и без этого находились в сложной ситуации", — сообщил Ширер в эфире BBC.


Метки Арсенал, Джака, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. pokersanogo 29.08.2021 21:12 # pokersanogo
    Артете покуи на этот инцидент. После дисквалификации он выпустит Джаку в основе, тот забьет свой единственный гол в сезоне, и Чмортета будет хвалить и называть важнейшим игроком. Мы это уже проходили.

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  2. gunnerlove 29.08.2021 21:00 # gunnerlove
    Про это ему еще Венгер говорил:
    http://fapl.ru/posts/52782/

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