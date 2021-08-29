Алан Ширер раскритиковал Джаку

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что проблемам полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки с дисциплиной не может быть оправданий.

Накануне Джака в очередной раз подвел свою команду, пойдя двумя ногами в подкат в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", за что схлопотал прямую красную карточку. В результате "канониры" крупно проиграли со счетом 5:0.



Эта карточка стала 58-й какого-либо цвета за то время, что Гранит выступает за "Арсенал", и Ширер уверен, что главный тренер "канониров" Микель Артета очень зол на швейцарца.



"Это уже 11-я красная карточка в его карьере, и этому просто не может быть оправданий. Он словно говорит своим партнерам по команде: "Мне не нравится эта игра".



"Я не знаю, на кого он пытался произвести впечатление. Нельзя так играть в отборе. Все мы знаем правила — так играть нельзя. Он подвергает опасности здоровье соперника, он совершает абсолютно безрассудный поступок, и красная карточка — правильное решение".



"Он как бы говорит своим партнерам по команде: "Спасибо, но теперь вы сами по себе, мне это не нравится".



"Должно быть, Артета в ярости от этого инцидента. Они и без этого находились в сложной ситуации", — сообщил Ширер в эфире BBC.