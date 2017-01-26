Венгер советует Джаке избегать подкатов

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал полузащитнику Граниту Джаке избегать подкатов.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Бернли" Джака получил уже вторую красную карточку в этом сезоне, грубо подкатившись под хавбека "кларетовых" Стивена Дефура.



Теперь Граниту придется пропустить четыре ближайших игры "канониров" из-за дисквалификации. Венгер надеется, что после возвращения швейцарец будет избегать подкатов, в которых и так не слишком силен.



"Джака принимает правильные решения на футбольном поле, но я не думаю, что подкаты – это часть его игры. Он не очень убедительно их выполняет, поскольку не слишком хорошо освоил технику борьбы".



"Я призываю его не подкатываться под игрока, а оставаться на ногах – так будет легче отобрать мяч. Технику борьбы, как правило, ставят в молодом возрасте, и, безусловно, Джака может прибавить в этом аспекте игры. Но когда ты сталкиваешься с соперником лицом к лигу, лучше удержаться на ногах", - цитирует Венгера Evening Standard.