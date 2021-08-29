"Ливерпуль" снова недоволен своими фанатами, оскорбившими геев

"Ливерпуль" вновь раскритиковал своих фанатов за направленные против геев кричалки.

Напомним, впервые "Ливерпуль" подверг критике гомофобное поведение своих фанатов после выезда к "Норвичу" в первом туре Премьер-Лиге.



Тогда фанаты "красных" избрали своей мишенью арендованного "канарейками" у "Челси" Билли Гилмора, называя того "мальчиком по вызову", что оскорбило чувства представителей ЛГБТ-меньшинств.



Помимо официального заявления клуба, главный тренер "Ливерпуля" и капитан Джордан Хендерсон публично заступились за гомосексуальных болельщиков своего клуба, призвав отказаться от дискриминационных песен и кричалок.



Однако эти призывы не возымели своего эффекта, и в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" история повторилась.



"Наш клуб расстроен сообщениями о том, что небольшая доля наших болельщиков услышала оскорбительные песни во время субботнего матча против "Челси" на "Энфилде".



"Клуб решительно осуждает эти действия и будет расследовать все обращения насчет оскорбительного и/или дискриминационного поведения, сотрудничая с властями для определения ответственных лиц".



"Ливерпуль" стремится бороться с оскорбительным и дискриминационным поведением, чему нет места в футболе или обществе", — гласит новое заявление "красных".