"Ливерпуль" снова недоволен своими фанатами, оскорбившими геев
"Ливерпуль" вновь раскритиковал своих фанатов за направленные против геев кричалки.
Напомним, впервые "Ливерпуль" подверг критике гомофобное поведение своих фанатов после выезда к "Норвичу" в первом туре Премьер-Лиге.
Тогда фанаты "красных" избрали своей мишенью арендованного "канарейками" у "Челси" Билли Гилмора, называя того "мальчиком по вызову", что оскорбило чувства представителей ЛГБТ-меньшинств.
Помимо официального заявления клуба, главный тренер "Ливерпуля" и капитан Джордан Хендерсон публично заступились за гомосексуальных болельщиков своего клуба, призвав отказаться от дискриминационных песен и кричалок.
Однако эти призывы не возымели своего эффекта, и в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" история повторилась.
"Наш клуб расстроен сообщениями о том, что небольшая доля наших болельщиков услышала оскорбительные песни во время субботнего матча против "Челси" на "Энфилде".
"Клуб решительно осуждает эти действия и будет расследовать все обращения насчет оскорбительного и/или дискриминационного поведения, сотрудничая с властями для определения ответственных лиц".
"Ливерпуль" стремится бороться с оскорбительным и дискриминационным поведением, чему нет места в футболе или обществе", — гласит новое заявление "красных".
29.08.2021 11:00
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Последние комментарии:
Гпенсы под ударом были чи шо
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Ползающие гейпенсы
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Да это они про футболистов Челси кричали.
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У кого чего болит
Тот о том кричалки на Энфилде пиздит
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Пидарасы добьются своего...ливерпуль будет играть в стрингах
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Эксперт Майкл Оуэн сказал Premier League Productions, что Джордан Хендерсон был виноват в потасовке, которая произошла между игроками «Ливерпуля» и «Челси» на «Энфилде» в субботу вечером.
Когда Рис Джеймс получил красную карточку за использование руки на линии ворот, чтобы предотвратить возможность забить гол, это вызвало хаос на поле, в перерыве и после игры.
Тем не менее, после удаления Джеймса, был назначен пенальти и Мохаммед Салах реализовал его.
Но когда мяч попал в заднюю часть сетки, Хендерсон побежал к нему, чтобы поднять его, но в то же время его встретил набегающий Эдуард Менди, и он ударил мяч в игрока «Ливерпуля», когда тот пытался его выбить.
Менди был наказан за свои действия рефери Энтони Тейлором, но Оуэн считает, что виноват был Хендерсон, поскольку он назвал свои действия ненужными.
«Я думал, что в этом нет необходимости», - сказал Оуэн.
«Я думал, что во многом виноват Хендерсон».
«Менди получил желтую карточку. Но Хендерсон пошел за мячом и чуть не устроил драку».
Даже легенда Ливерпуля вахуе от всего этого
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Пчелы против мёда)
Все знают что каждый колбасник является геем, по этому их поведение в данном случае странно
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Ливерплюй снова недоволен своими геями
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правильно всё делают фанаты!
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Кто гей, ставь плюс.
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