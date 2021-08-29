Клопп: "Сыграли вничью против лучшей команды в Европе"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал справедливым ничейный результат матча против "Челси".

Пропустив блестящий гол от Кая Хаверца в середине первого тайма, "Ливерпуль" смог ответить перед самым перерывом, когда Мохамед Салах реализовал назначенный за игру рукой Рисом Джеймсом пенальти.



Счет 1:1 уже не изменился, и несмотря на подавляющее преимущество "красных" по владению мячом во втором тайме, и Клопп был вынужден признать, что "синие" не заслуживали поражения.



"Я увидел по-настоящему захватывающий матч, сложный для обеих команд. Мы пропустили гол, и это не круто, но мы полностью заслужили ответный гол".



"Сочувствую Рису. Это была сложная ситуация, но пенальти не вызывает вопросов. Во втором тайме мы играли хорошо. Каждый думал: "Поднажмите, они вдесятером!" Но преимущество по владению мячом не дает тебе преимущества при преодолении оборонительных построений".



"Они опустились чуть глубже, встав ввосьмером позади Лукаку. Мы не могли использовать это и наносили удары с дистанции. Но это был хороший матч, сыгранный в высоком темпе. "Челси" заслужил ничью. Мы тоже получили свое очко".



"Я не знаю, каким был бы результат при игре 11 на 11, но 1:1 — это нормально, сезон едва начался".



"Мы сыграли вничью против лучшей команды в Европе в прошлом году, и это нормально. Семь очков после трех матчей — идем дальше. Мы в хорошей форме и просто должны продолжать в том же духе", — цитирует Клоппа Daily Mail.