Клопп: "Сыграли вничью против лучшей команды в Европе"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал справедливым ничейный результат матча против "Челси".

Пропустив блестящий гол от Кая Хаверца в середине первого тайма, "Ливерпуль" смог ответить перед самым перерывом, когда Мохамед Салах реализовал назначенный за игру рукой Рисом Джеймсом пенальти.

Счет 1:1 уже не изменился, и несмотря на подавляющее преимущество "красных" по владению мячом во втором тайме, и Клопп был вынужден признать, что "синие" не заслуживали поражения.

"Я увидел по-настоящему захватывающий матч, сложный для обеих команд. Мы пропустили гол, и это не круто, но мы полностью заслужили ответный гол".

"Сочувствую Рису. Это была сложная ситуация, но пенальти не вызывает вопросов. Во втором тайме мы играли хорошо. Каждый думал: "Поднажмите, они вдесятером!" Но преимущество по владению мячом не дает тебе преимущества при преодолении оборонительных построений".

"Они опустились чуть глубже, встав ввосьмером позади Лукаку. Мы не могли использовать это и наносили удары с дистанции. Но это был хороший матч, сыгранный в высоком темпе. "Челси" заслужил ничью. Мы тоже получили свое очко".

"Я не знаю, каким был бы результат при игре 11 на 11, но 1:1 — это нормально, сезон едва начался".

"Мы сыграли вничью против лучшей команды в Европе в прошлом году, и это нормально. Семь очков после трех матчей — идем дальше. Мы в хорошей форме и просто должны продолжать в том же духе", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2515

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 29.08.2021 11:28 # bluehonorcfc9
    даже клоп ссыт на своих тупых фанов

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  2. cristean2 29.08.2021 11:23 # cristean2
    Забыл добавить благодаря судье)

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  3. abrec 29.08.2021 10:46 # abrec
    ГЕНЕРАЛИСИМУС!

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  4. gucman 29.08.2021 10:15 # gucman
    На Стэифорде раздавят этот колоповник

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  5. alexomck 29.08.2021 10:13 # alexomck
    Мы сыграли вничью против лучшей команды в Европе

    Источник: http://fapl.ru/posts/87999/

    как же издевается над синими бестрофейниками, всего-то очки снять нужно было:)

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  6. sayanara 29.08.2021 10:04 # sayanara
    Долбаеб, говори правду, что отскочили, что пососал судье, ибо кк там точно не было. А здешним лузерхуйцам, я желаю сдохнуть в канаве, после отмечания этой ничьи. Потому что только долбаеб или лузерхуец поймет, что это конкретный отскок

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  7. bangladesh 29.08.2021 09:53 # bangladesh
    "Сыграли вничью против лучшей команды в Европе"

    да да да, лучшей конечно, Юра самому то не смешно? ахахахах

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  8. asnural 29.08.2021 09:45 # asnural
    На месте Салаха я бы отказался бить такой гнилой пенальти ...разве только после отмены красной карточки. Но понять можно...обладатели картонного титула же

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  9. asnural 29.08.2021 09:42 # asnural
    Клопп одновремено возвысил себя за счет Королей и обоссал всех остальных

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  10. electric 29.08.2021 09:37 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  11. liverfun 29.08.2021 09:22 # liverfun
    Все четко, именно благодаря ливерпулю, идущему вперед, матч и получился огненным. Был бы красный автобус, получили бы скучнейшее зрелище. Но футбол это шоу, спасибо хозяевам за вчерашнее представление.
    Но и тухеля можно понять, такой оборонительный стиль дает результат, а это единственное, что дает ему возможность продолжать работать. Если будет пытаться играть в атаку, но не добирая очков, быстро вылетит из клуба, абрамович не церемонится

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  12. phenomenon1 29.08.2021 09:17 # phenomenon1
    Клопп незаслуженно получил в очко от судейского штаба Гейлора.

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  13. asnural 29.08.2021 09:14 # asnural
    При игре в 11 на 11 надо признать...ливер сосал

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  14. murderface616 29.08.2021 09:14 # murderface616
    клёпа понимает, что в игре 11 на 11, его лузерхуй отлетал бы от И М П Е Р А Т О Р О В не меньше, чем 3-0, поэтому постелил солому и оправдался за ничью в большинстве

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  15. palach221078 29.08.2021 09:10 # palach221078
    Даже Клёпа признал, что кк не было.

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