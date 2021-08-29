Клопп: "Сыграли вничью против лучшей команды в Европе"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал справедливым ничейный результат матча против "Челси".
Пропустив блестящий гол от Кая Хаверца в середине первого тайма, "Ливерпуль" смог ответить перед самым перерывом, когда Мохамед Салах реализовал назначенный за игру рукой Рисом Джеймсом пенальти.
Счет 1:1 уже не изменился, и несмотря на подавляющее преимущество "красных" по владению мячом во втором тайме, и Клопп был вынужден признать, что "синие" не заслуживали поражения.
"Я увидел по-настоящему захватывающий матч, сложный для обеих команд. Мы пропустили гол, и это не круто, но мы полностью заслужили ответный гол".
"Сочувствую Рису. Это была сложная ситуация, но пенальти не вызывает вопросов. Во втором тайме мы играли хорошо. Каждый думал: "Поднажмите, они вдесятером!" Но преимущество по владению мячом не дает тебе преимущества при преодолении оборонительных построений".
"Они опустились чуть глубже, встав ввосьмером позади Лукаку. Мы не могли использовать это и наносили удары с дистанции. Но это был хороший матч, сыгранный в высоком темпе. "Челси" заслужил ничью. Мы тоже получили свое очко".
"Я не знаю, каким был бы результат при игре 11 на 11, но 1:1 — это нормально, сезон едва начался".
"Мы сыграли вничью против лучшей команды в Европе в прошлом году, и это нормально. Семь очков после трех матчей — идем дальше. Мы в хорошей форме и просто должны продолжать в том же духе", — цитирует Клоппа Daily Mail.
29.08.2021 09:00
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Последние комментарии:
даже клоп ссыт на своих тупых фанов
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Забыл добавить благодаря судье)
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ГЕНЕРАЛИСИМУС!
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На Стэифорде раздавят этот колоповник
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Мы сыграли вничью против лучшей команды в Европе
Источник: http://fapl.ru/posts/87999/
как же издевается над синими бестрофейниками, всего-то очки снять нужно было:)
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Долбаеб, говори правду, что отскочили, что пососал судье, ибо кк там точно не было. А здешним лузерхуйцам, я желаю сдохнуть в канаве, после отмечания этой ничьи. Потому что только долбаеб или лузерхуец поймет, что это конкретный отскок
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"Сыграли вничью против лучшей команды в Европе"
да да да, лучшей конечно, Юра самому то не смешно? ахахахах
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На месте Салаха я бы отказался бить такой гнилой пенальти ...разве только после отмены красной карточки. Но понять можно...обладатели картонного титула же
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Клопп одновремено возвысил себя за счет Королей и обоссал всех остальных
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КНЯЗЬ!!!
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Все четко, именно благодаря ливерпулю, идущему вперед, матч и получился огненным. Был бы красный автобус, получили бы скучнейшее зрелище. Но футбол это шоу, спасибо хозяевам за вчерашнее представление.
Но и тухеля можно понять, такой оборонительный стиль дает результат, а это единственное, что дает ему возможность продолжать работать. Если будет пытаться играть в атаку, но не добирая очков, быстро вылетит из клуба, абрамович не церемонится
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Клопп незаслуженно получил в очко от судейского штаба Гейлора.
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При игре в 11 на 11 надо признать...ливер сосал
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клёпа понимает, что в игре 11 на 11, его лузерхуй отлетал бы от И М П Е Р А Т О Р О В не меньше, чем 3-0, поэтому постелил солому и оправдался за ничью в большинстве
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Даже Клёпа признал, что кк не было.
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