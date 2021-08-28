Игроки "Арсенала" запланировали кризисную встречу

Микель Артета и Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что игроки его команды планируют провести кризисную встречу.

Проиграв "Манчестер Сити" со счетом 5:0 в субботу, "Арсенал" продлил свою серию на старте нового сезона Премьер-Лиги до трех поражений подряд.

Не полагаясь на главного тренера Микеля Артету, Обамеянг, будучи капитаном, решил взять инициативу в свои руки.

"Ты должен рисковать, ты должен быть смелым с мячом, а у нас этого не получалось сегодня".

"После красной карточки играла стала совершенно другой, но, как я уже сказал, этого недостаточно. Каждый должен повысить свой уровень и посмотреть в зеркало. Мы должны сплотиться и преодолеть это как команда. Это единственный способ".

"Мы должны играть смело, а чтобы преуспеть в такого рода матче, ты должен показать свой лучший футбол. Ты должен идти на риски, и сегодня наша игра просто была недостаточно хороша, вот и все".

"Думаю, нам, игрокам, нужно поговорить между собой. Думаю, это важно сейчас, потому что мы представляем "Арсенал" и должны делать это с чувством гордости. Вот и все. Мы должны побеседовать и сказать друг другу правду, а также повысить свой уровень".

"Мы в процессе перестройки, и это сложно, но мы команда. Мы должны сплотиться. Опытные игроки должны подать пример молодежи. Мы знаем, что это будет непросто, но мы постараемся изо всех сил", — цитирует Обамеянга Goal.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Обамеянг, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. french 28.08.2021 20:21 # french
    Ещё пара матчей и абама уже не будет катироваться, хочет себе солмку подстелить за счёт мотивации чёрных ушлепков.

    (ответить)

  2. mansoor 28.08.2021 20:07 # mansoor
    Верните Венера лучше

    (ответить)

  3. fc-oil 28.08.2021 20:04 # fc-oil
    Крысиный совет по сливу Артеты

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: