Игроки "Арсенала" запланировали кризисную встречу

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что игроки его команды планируют провести кризисную встречу.

Проиграв "Манчестер Сити" со счетом 5:0 в субботу, "Арсенал" продлил свою серию на старте нового сезона Премьер-Лиги до трех поражений подряд.



Не полагаясь на главного тренера Микеля Артету, Обамеянг, будучи капитаном, решил взять инициативу в свои руки.



"Ты должен рисковать, ты должен быть смелым с мячом, а у нас этого не получалось сегодня".



"После красной карточки играла стала совершенно другой, но, как я уже сказал, этого недостаточно. Каждый должен повысить свой уровень и посмотреть в зеркало. Мы должны сплотиться и преодолеть это как команда. Это единственный способ".



"Мы должны играть смело, а чтобы преуспеть в такого рода матче, ты должен показать свой лучший футбол. Ты должен идти на риски, и сегодня наша игра просто была недостаточно хороша, вот и все".



"Думаю, нам, игрокам, нужно поговорить между собой. Думаю, это важно сейчас, потому что мы представляем "Арсенал" и должны делать это с чувством гордости. Вот и все. Мы должны побеседовать и сказать друг другу правду, а также повысить свой уровень".



"Мы в процессе перестройки, и это сложно, но мы команда. Мы должны сплотиться. Опытные игроки должны подать пример молодежи. Мы знаем, что это будет непросто, но мы постараемся изо всех сил", — цитирует Обамеянга Goal.