Траоре — только второй самый быстрый игрок в этом сезоне

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре был назван только вторым самым быстрым игроком в этом сезоне Премьер-Лиги.

25-летний Траоре всегда обладал репутацией великолепного спринтера, подтвердив это и в новом сезоне, развив предельную скорость в 22.15 миль/час.



Однако нашелся один игрок, который оказался быстрее Адамы. Это новичок "Саутгемптона" Адам Армстронг, который смог разогнаться до 22.15 миль/час.



Тройку самых быстрых игроков Премьер-Лиги замыкает вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха (21.88 миль/час).



Как отмечает Daily Mail, в топ-9 не оказалось самого быстрого игрока прошлого сезона Премьер-Лиги — защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, который в кампании 2020/21 продемонстрировать скорость в 23.49 миль/ч (Траоре был вторым, Мейсон Гринвуд и Аарон Ван-Биссака на третьем месте).



Самые быстрые игроки Премьер-Лиге в сезоне 2021/22



Адам Армстронг ("Саутгемптон") - 22.15 миль/час

Адама Траоре ("Вулверхэмптон") - 22.12 миль/час

Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") - 21.88 миль/час

Натан Телла ("Саутгемптон") - 21.75 миль/час

Исмаила Сарр ("Уотфорд") - 21.67 миль/час

Патрик Бэмфорд ("Лидс") - 21.53 миль/час

Антонио Рюдигер ("Челси") - 21.38 миль/час

Тайрик Митчелл ("Кристал Пэлас") - 21.35 миль/час

Рафинья ("Лидс") - 21.26 миль/час