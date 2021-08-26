Траоре — только второй самый быстрый игрок в этом сезоне

Адама Траоре Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре был назван только вторым самым быстрым игроком в этом сезоне Премьер-Лиги.

25-летний Траоре всегда обладал репутацией великолепного спринтера, подтвердив это и в новом сезоне, развив предельную скорость в 22.15 миль/час.

Однако нашелся один игрок, который оказался быстрее Адамы. Это новичок "Саутгемптона" Адам Армстронг, который смог разогнаться до 22.15 миль/час.

Тройку самых быстрых игроков Премьер-Лиги замыкает вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха (21.88 миль/час).

Как отмечает Daily Mail, в топ-9 не оказалось самого быстрого игрока прошлого сезона Премьер-Лиги — защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, который в кампании 2020/21 продемонстрировать скорость в 23.49 миль/ч (Траоре был вторым, Мейсон Гринвуд и Аарон Ван-Биссака на третьем месте).

Самые быстрые игроки Премьер-Лиге в сезоне 2021/22

Адам Армстронг ("Саутгемптон") - 22.15 миль/час
Адама Траоре ("Вулверхэмптон") - 22.12 миль/час
Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") - 21.88 миль/час
Натан Телла ("Саутгемптон") - 21.75 миль/час
Исмаила Сарр ("Уотфорд") - 21.67 миль/час
Патрик Бэмфорд ("Лидс") - 21.53 миль/час
Антонио Рюдигер ("Челси") - 21.38 миль/час
Тайрик Митчелл ("Кристал Пэлас") - 21.35 миль/час
Рафинья ("Лидс") - 21.26 миль/час


Метки Армстронг, Вулверхэмптон, Премьер-Лига, рейтинги, Саутгемптон, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 09:00

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  1. meshuggah 26.08.2021 09:09 # meshuggah
    удивлен, что элеткрички тирни нет

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  2. true-manc 26.08.2021 09:03 # true-manc
    > Как отмечает Daily Mail, в топ-9 не оказалось самого быстрого игрока прошлого сезона Премьер-Лиги — защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, который в кампании 2020/21 продемонстрировать скорость в 23.49 миль/ч

    КОРОЛЬ!!!

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