"Сити" переключился на Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Сити" сосредоточит свое внимание на нападающем "Реала" Криштиану Роналду после решения Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме".

Ранее днем Кейн положил конец многомесячным спекуляциям насчет своего ухода из "Тоттенхэма". Харри объявил, что останется и постарается помочь лондонскому клубу "достичь успеха".

Таким образом, "Сити" упустил свою цель номер один на замену Серхио Агуэро и имеет в запасе только шесть дней, чтобы подыскать другого нападающего.

Едва ли не единственным реалистичным вариантом заполучить форварда топ-уровня для "горожан" является Роналду, который не чувствует себя счастливым в "Ювентусе".

Чтобы подписать Роналду, "Сити" нужно преодолеть ряд препятствий. Это и зарплата Криштиану, и связь 36-летнего португальца с "Манчестер Юнайтед", и компромисс с "Ювентусом", который не желает отпускать свою звезду.

Как сообщает ESPN, сейчас чемпионы Премьер-Лиги изучают все эти моменты, однако ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что не боится остаться с имеющимися игроками.


Метки Манчестер Сити, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. abracadabra55 25.08.2021 20:30 # abracadabra55
    Криш, НЕТ! Только не это.

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  2. mugabe 25.08.2021 20:25 # mugabe
    логично
    жид не отпустит кане в гарем
    бавария не продаст левандовски
    мбаппе не пойдёт в бестрофейную помойку
    а без забивного нападающего пеп со страпона слезть не сможет
    максимум 5-6 место в этом сезоне если играть стерлядью и исусом

    Источник: http://fapl.ru/posts/87903/

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  3. mancityman 25.08.2021 20:21 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. nietzsche 25.08.2021 20:18 # nietzsche
    если Сити так ни кого и не оформит, Челси главный фаворит на чемпик

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  5. true-manc 25.08.2021 20:06 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Криштиану, я хочу тебя! (видеть в форме Сити).

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  6. kazakh12 25.08.2021 20:06 # kazakh12
    Шило на мыло, выгонять 33 Агуэро на 36 рона

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  7. chr1s8rown 25.08.2021 20:05 # chr1s8rown
    Второй лпес

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  8. chelsiukpro 25.08.2021 20:04 # chelsiukpro
    Кейну надо было в последний день сказать шарлотану что остаётся в курятнике :))

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  9. gerrard08 25.08.2021 20:03 # gerrard08
    Настолько огромный дефицит болельщиков у заправщиков, что хотя бы глоров хотят переманить на свою голубую сторону? Просто ущербы.

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  10. thegodfather 25.08.2021 20:01 # thegodfather
    Лысый клоун

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