"Сити" переключился на Роналду

"Манчестер Сити" сосредоточит свое внимание на нападающем "Реала" Криштиану Роналду после решения Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме".

Ранее днем Кейн положил конец многомесячным спекуляциям насчет своего ухода из "Тоттенхэма". Харри объявил, что останется и постарается помочь лондонскому клубу "достичь успеха".



Таким образом, "Сити" упустил свою цель номер один на замену Серхио Агуэро и имеет в запасе только шесть дней, чтобы подыскать другого нападающего.



Едва ли не единственным реалистичным вариантом заполучить форварда топ-уровня для "горожан" является Роналду, который не чувствует себя счастливым в "Ювентусе".



Чтобы подписать Роналду, "Сити" нужно преодолеть ряд препятствий. Это и зарплата Криштиану, и связь 36-летнего португальца с "Манчестер Юнайтед", и компромисс с "Ювентусом", который не желает отпускать свою звезду.



Как сообщает ESPN, сейчас чемпионы Премьер-Лиги изучают все эти моменты, однако ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что не боится остаться с имеющимися игроками.