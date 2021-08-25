"Сити" переключился на Роналду
"Манчестер Сити" сосредоточит свое внимание на нападающем "Реала" Криштиану Роналду после решения Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме".
Ранее днем Кейн положил конец многомесячным спекуляциям насчет своего ухода из "Тоттенхэма". Харри объявил, что останется и постарается помочь лондонскому клубу "достичь успеха".
Таким образом, "Сити" упустил свою цель номер один на замену Серхио Агуэро и имеет в запасе только шесть дней, чтобы подыскать другого нападающего.
Едва ли не единственным реалистичным вариантом заполучить форварда топ-уровня для "горожан" является Роналду, который не чувствует себя счастливым в "Ювентусе".
Чтобы подписать Роналду, "Сити" нужно преодолеть ряд препятствий. Это и зарплата Криштиану, и связь 36-летнего португальца с "Манчестер Юнайтед", и компромисс с "Ювентусом", который не желает отпускать свою звезду.
Как сообщает ESPN, сейчас чемпионы Премьер-Лиги изучают все эти моменты, однако ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что не боится остаться с имеющимися игроками.
25.08.2021 20:00
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Последние комментарии:
Криш, НЕТ! Только не это.
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логично
жид не отпустит кане в гарем
бавария не продаст левандовски
мбаппе не пойдёт в бестрофейную помойку
а без забивного нападающего пеп со страпона слезть не сможет
максимум 5-6 место в этом сезоне если играть стерлядью и исусом
Источник: http://fapl.ru/posts/87903/
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КОРОЛИ!!!
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если Сити так ни кого и не оформит, Челси главный фаворит на чемпик
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КОРОЛИ!!!
Криштиану, я хочу тебя! (видеть в форме Сити).
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Шило на мыло, выгонять 33 Агуэро на 36 рона
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Второй лпес
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Кейну надо было в последний день сказать шарлотану что остаётся в курятнике :))
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Настолько огромный дефицит болельщиков у заправщиков, что хотя бы глоров хотят переманить на свою голубую сторону? Просто ущербы.
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Лысый клоун
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