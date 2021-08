Светская хроника за среду

Ришарлисон может заменить Килиана Мбаппе в ПСЖ. Харри Кейн снова попросил отпустить его в "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" — претендент номер один на Эрлинга Холанда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

В случае расставания с Килианом Мбаппе ПСЖ может нацелиться на нападающего "Эвертона" Ришарлисона. (Eurosport.co.uk)



"Реал" предложил 137 миллионов фунтов за Мбаппе. Клубы Премьер-Лиги на Килиана не претендуют. (Fabrizio Romano)



Бернарду Силва или Эмерик Лапорт могут войти в сделку по переходу нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в "Манчестер Сити". (L'Equipe)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн снова сообщил президенту клуба Даниэлю Леви о своем желании перейти в "Сити". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" является главным претендентом на приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда следующим летом. (Bild)



Полузащитник Донни Ван де Бек останется в "Юнайтед". (The Times)



"Арсенал" контактирует с "Атлетико" насчет приобретения крайнего защитника Кирана Триппьера, однако тот предпочитает перейти в "Юнайтед". (Eurosport.co.uk)



Пьер-Эмерик Обамеянг или Александр Лакасетт могут помочь "Арсеналу" заполучить Триппьера. (The Sun)



До конца августа "Арсенал" может попрощаться с Эйнсли Мэйтланд-Найлсом, Эдди Нкетиа, Эктором Беллерином, Лукасом Торрейрой, Рисом Нелсоном и Сеадом Колашинацем. (Evening Standard)



"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за колумбийского нападающего "Порту" Луиса Диаса, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" продвинулся в переговорах о покупку защитника "Челси" Курта Зума примерно за 25 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Вест Хэм" уверен, что завершит приобретение Зума к уикенду. (The Sun)



"Вест Хэм" вступил в переговоры о покупке атакующего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, в котором "молотобойцы" видят альтернативу Джесси Лингарду из "Юнайтед". (Daily Mail)



"Вест Хэм" планирует сделать предложение по нападающему "Монпелье" Гаэтану Лаборду. (Le 10 Sport)



Другое



Тренер Стив Кларк продлил контракт со сборной Шотландии до 2024 года. (BBC)



Клубы Премьер-Лиги потеряли 618 млн. фунтов в сезоне 2019/20 из-за пандемии коронавируса. (Daily Mail)



Марк Овермарс или Ральф Рангник могут сменить Эду на посту технического директора "Арсенала". (Daily Mirror)



Жена Эду показала фанату "Арсенала" средний палец во время матча против "Челси". (The Sun)



Невеста новичка "Челси" Маркуса Беттинелли работает моделью нижнего белья. (The Sun)