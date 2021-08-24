Венгер посетил базу "Ливерпуля"

Юрген Клопп и Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер нанес визит на базу "Ливерпуля" со специальной миссией.

В данный момент Венгер трудится директором ФИФА по глобальному развитию футбола, и как раз в этой роли Арсен посетил Керби сегодня.

71-летний француз приехал к "Ливерпулю" с целым ворохом наград, отметив включение Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары в символическую сборную ФИФА FIFPro World11 2020 года.

Свою награду из рук Венгера получил и Юрген Клопп, признанный ФИФА лучшим тренером в 2020 году.

Также Венгер повидался в Керби с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом, которого он тренировал в "Арсенале" с 2011 по 2017 год. Экс-"канониру" досталось лишь рукопожатие от Арсена.

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля
Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля

Арсен Венгер на базе Ливерпуля


Метки Венгер, Ливерпуь, награды, ФИФА, фото

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1500

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Последние комментарии:




  1. intellect 24.08.2021 19:56 # intellect
    Карму "виктории" свою прыснул чемберленом клопу кремпайнул)

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  2. mr-lampard 24.08.2021 19:49 # mr-lampard
    мсье раздал анальные пробки скузи
    готовят жеппы под Лукаку

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  3. superperez101 24.08.2021 19:44 # superperez101
    при венгере у арсенала были настоящие золотые времена
    чел регулярно в лч играл, пускай не столь удачно но играл

    а ему орали аут аут
    теперь зато артете на 150 млн евро закупили шлака и ни одной банки забить не могут

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  4. liverpyl 24.08.2021 19:39 # liverpyl
    че трент в носках? чумазику нехватила денег на батинки?

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  5. isidro 24.08.2021 19:27 # isidro
    Могут и за четверку зацепиться после такого визита

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  6. scrim 24.08.2021 19:23 # scrim
    после этого визита колбаса откатится на 4 место

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  7. mr-lampard 24.08.2021 19:21 # mr-lampard
    Пришел отдать конспекты клеппу.
    Ждем разговоры к концу сезона о том что 4-ка тоже трофей.

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  8. tigerpool 24.08.2021 19:16 # tigerpool
    Даешь Венгерыча помощником ТОПЧИКА-ИМПЕРАТОРА

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  9. true-manc 24.08.2021 19:12 # true-manc
    Венгер посетил портовый бордель

    Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер нанес визит в портовый бордель со специальной миссией.

    В данный момент Венгер трудится еб*рем-террористом, и как раз в этой роли Арсен посетил Керби сегодня.

    71-летний француз приехал в портовый бордель с целым ворохом презервативов, сразу отметив Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары как наиболее желанных сучек.

    Свой камшот на лицо от Венгера получил и Юрген Клопп, признанный ФИФА лучшим лгбт-активистом в 2020 году.

    Также Венгер повидался в Керби с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом, которого он насиловал в "Арсенале" с 2011 по 2017 год. Экс-"канониру" досталось лишь членопожатие от Арсена.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87900/Пользователь получил предупреждение

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  10. dexter 24.08.2021 19:08 # dexter
    Ну пиздец, сезон только начался, а на базу уже пустили главного лузера.

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  11. electric 24.08.2021 19:06 # electric
    КНЯЗИ!!!

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