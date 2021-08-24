Венгер посетил базу "Ливерпуля"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер нанес визит на базу "Ливерпуля" со специальной миссией.

В данный момент Венгер трудится директором ФИФА по глобальному развитию футбола, и как раз в этой роли Арсен посетил Керби сегодня.



71-летний француз приехал к "Ливерпулю" с целым ворохом наград, отметив включение Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары в символическую сборную ФИФА FIFPro World11 2020 года.



Свою награду из рук Венгера получил и Юрген Клопп, признанный ФИФА лучшим тренером в 2020 году.



Также Венгер повидался в Керби с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом, которого он тренировал в "Арсенале" с 2011 по 2017 год. Экс-"канониру" досталось лишь рукопожатие от Арсена.





































