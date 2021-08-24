Венгер посетил базу "Ливерпуля"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер нанес визит на базу "Ливерпуля" со специальной миссией.
В данный момент Венгер трудится директором ФИФА по глобальному развитию футбола, и как раз в этой роли Арсен посетил Керби сегодня.
71-летний француз приехал к "Ливерпулю" с целым ворохом наград, отметив включение Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары в символическую сборную ФИФА FIFPro World11 2020 года.
Свою награду из рук Венгера получил и Юрген Клопп, признанный ФИФА лучшим тренером в 2020 году.
Также Венгер повидался в Керби с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом, которого он тренировал в "Арсенале" с 2011 по 2017 год. Экс-"канониру" досталось лишь рукопожатие от Арсена.
24.08.2021 19:00
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Последние комментарии:
Карму "виктории" свою прыснул чемберленом клопу кремпайнул)
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мсье раздал анальные пробки скузи
готовят жеппы под Лукаку
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при венгере у арсенала были настоящие золотые времена
чел регулярно в лч играл, пускай не столь удачно но играл
а ему орали аут аут
теперь зато артете на 150 млн евро закупили шлака и ни одной банки забить не могут
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че трент в носках? чумазику нехватила денег на батинки?
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Могут и за четверку зацепиться после такого визита
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после этого визита колбаса откатится на 4 место
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Пришел отдать конспекты клеппу.
Ждем разговоры к концу сезона о том что 4-ка тоже трофей.
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Даешь Венгерыча помощником ТОПЧИКА-ИМПЕРАТОРА
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Венгер посетил портовый бордель
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер нанес визит в портовый бордель со специальной миссией.
В данный момент Венгер трудится еб*рем-террористом, и как раз в этой роли Арсен посетил Керби сегодня.
71-летний француз приехал в портовый бордель с целым ворохом презервативов, сразу отметив Алиссона, Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары как наиболее желанных сучек.
Свой камшот на лицо от Венгера получил и Юрген Клопп, признанный ФИФА лучшим лгбт-активистом в 2020 году.
Также Венгер повидался в Керби с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом, которого он насиловал в "Арсенале" с 2011 по 2017 год. Экс-"канониру" досталось лишь членопожатие от Арсена.
Источник: http://fapl.ru/posts/87900/
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Ну пиздец, сезон только начался, а на базу уже пустили главного лузера.
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КНЯЗИ!!!
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