Невилл призвал "Юнайтед" купить Кейна

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Манчестер Юнайтед" купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, даже если это будет стоить 150 миллионов фунтов.

Этим летом "Юнайтед" уже крупно потратился на защитника Рафаэля Варана и вингера Джейдона Санчо, однако Невилл считает, что этого недостаточно для завоевания титула Премьер-Лиги.



Гари предлагает своему бывшему клубу продать ряд игроков, чтобы освободить место и ресурсы для приглашения Кейна, на которого сейчас претендует только "Манчестер Сити".



"У меня есть ощущение, что Санчо и Варан не произведут того же эффекта на "Манчестер Юнайтед", как Алиссон и Ван Дейк произвели на "Ливерпуль". Их будет недостаточно, чтобы "Юнайтед" набрал 90-95 очков, необходимые для победы в лиге".



"Вы можете видеть, что "Челси" купил Ромелу Лукаку. Вы можете видеть, что Ван Дейк вернулся к выступлениям за "Ливерпуль". Вы можете видеть, что "Сити" купил Джека Грилиша охотится за Харри Кейном, и если они получат Кейна, это сулит огромные проблемы для "Юнайтед".



"Я никак не могу понять, почему "Манчестер Юнайтед" не пытается сделать еще один шаг в это трансферное окно. "Манчестер Юнайтед" исторически всегда претендовал на лучших игроков в Премьер-Лиге, лучших английских или британских игроков".



"Антони Мартиаль, Даниэль Джеймс, Джесси Лингард могли бы значительно разгрузить зарплатную ведомость и принести кое-какие деньги в трансферный бюджет".



"Почему они не попытаются купить Харри Кейна на этой неделе? Я убежден, что покупка Харри Кейна позволила бы "Манчестер Юнайтед" набрать эти 90-95 очков".



"Упустив его, им все равно придется искать замену Эдинсону Кавани и Мартиалю следующим летом. Мартиаль не тянет эту роль, контракт Кавани истекает через год".



"В какой-то момент им все равно потребуется центральный нападающий, так почему бы не подписать сейчас этого игрока, который придаст им импульс для достижения рубежа в 90-95 очков? Потому что, думаю, только с Санчо и Вараном они не смогут этого сделать".



"Манчестер Юнайтед" все равно потребуется новый центральный нападающий через 12 месяцев, а этот парень твой уже сейчас, если ты заплатишь 150 миллионов фунтов. Лично я считаю, что покупка Кейна сделала бы разницу", — сообщил Невилл в эфире.