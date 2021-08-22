Артета: "Никогда не хотели отпускать Джаку"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что никогда не хотел продавать полузащитника Гранита Джаку.

Ранее этим летом казалось, что карьера Джаки в "Арсенале" окончена, и Гранит уйдет выступать за "Рому".



Однако у двух клубов возникли непреодолимые разногласия насчет стоимости Джаки, который в итоге остался на "Эмирейтс" и вскоре заключил новый контракт с "канонирами".



Артета рад, что все так сложилось. Несмотря на противоречивое отношение фанатов к Граниту, 28-летний швейцарец — чрезвычайно важный игрок для Микеля.



"Мы никогда не хотели его отпускать. Мы объяснили ему, какую отводим ему роль, как важен он был и как далеко он продвинулся за последние два сезона".



"Он преодолел ряд сложных моментов, отреагировав на них и заслужив уважение — не только на поле, но также вокруг клуба и в раздевалке".



"Мы верим, что он был действительно важной фигурой, и нам нужны игроки вроде него, чтобы наша молодежь могла развиваться".



"Это сложно, потому что вы не видите многого, что происходит внутри. Люди лишь анализируют игру и, исходя из этого, решают, нравится им игрок больше или меньше. Однако с нашей точки зрения его важность для команды бесспорна", — цитирует Артету Evening Standard.