Тиаго и Хендерсон снова готовы играть за "Ливерпуль"

Тиаго Алькантара и Джордан Хендерсон Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его команда получила подкрепление в лице полузащитников Тиаго Алькантары и Джордана Хендерсона.

Клопп слегка удивил сочетанием полузащитников на матч прошлого уикенда против "Норвича", снарядив в центр поля Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера.

Во многом Клопп поступил так от безысходности, однако в преддверии домашнего матча против "Бернли" Юрген вновь может рассчитывать на Тиаго и Хендерсона, которые позже приступили к предсезонной подготовке из-за участия на Евро-2020.

"Да, они гораздо ближе к возвращению на поле. Они выглядят нормально, и теперь мы должны решить".

"Они очень хорошо выглядели в матче (закрытом товарищеском) и очень хорошо тренировались на этой неделе, так что дальше это зависит от моих решений", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Также на своей пресс-конференции Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" продолжает переговоры с Хендерсоном о новом контракте, и выразил поддержку полузащитнику Фабиньо, у которого умер отец.


Метки Алькантара, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 371

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Последние комментарии:




  1. superperez101 20.08.2021 18:12 # superperez101
    самый прикол в том что в новости про колбасу отписалось сперва три мансестерских хуесоса
    это рили смешно

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  2. mancityman 20.08.2021 17:45 # mancityman
    А вот и трансферы портовых хуесосов подъехали!!!

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  3. manutd-20champ 20.08.2021 17:25 # manutd-20champ
    помогут, занять 4-е место.

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  4. true-manc 20.08.2021 17:09 # true-manc
    Тиаго и Хендерсон снова готовы играть на кожаной флейте

    Источник: http://fapl.ru/posts/87817/

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