Тиаго и Хендерсон снова готовы играть за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его команда получила подкрепление в лице полузащитников Тиаго Алькантары и Джордана Хендерсона.

Клопп слегка удивил сочетанием полузащитников на матч прошлого уикенда против "Норвича", снарядив в центр поля Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера.



Во многом Клопп поступил так от безысходности, однако в преддверии домашнего матча против "Бернли" Юрген вновь может рассчитывать на Тиаго и Хендерсона, которые позже приступили к предсезонной подготовке из-за участия на Евро-2020.



"Да, они гораздо ближе к возвращению на поле. Они выглядят нормально, и теперь мы должны решить".



"Они очень хорошо выглядели в матче (закрытом товарищеском) и очень хорошо тренировались на этой неделе, так что дальше это зависит от моих решений", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Также на своей пресс-конференции Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" продолжает переговоры с Хендерсоном о новом контракте, и выразил поддержку полузащитнику Фабиньо, у которого умер отец.