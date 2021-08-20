Тиаго и Хендерсон снова готовы играть за "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его команда получила подкрепление в лице полузащитников Тиаго Алькантары и Джордана Хендерсона.
Клопп слегка удивил сочетанием полузащитников на матч прошлого уикенда против "Норвича", снарядив в центр поля Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера.
Во многом Клопп поступил так от безысходности, однако в преддверии домашнего матча против "Бернли" Юрген вновь может рассчитывать на Тиаго и Хендерсона, которые позже приступили к предсезонной подготовке из-за участия на Евро-2020.
"Да, они гораздо ближе к возвращению на поле. Они выглядят нормально, и теперь мы должны решить".
"Они очень хорошо выглядели в матче (закрытом товарищеском) и очень хорошо тренировались на этой неделе, так что дальше это зависит от моих решений", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Также на своей пресс-конференции Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" продолжает переговоры с Хендерсоном о новом контракте, и выразил поддержку полузащитнику Фабиньо, у которого умер отец.
20.08.2021 17:00
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самый прикол в том что в новости про колбасу отписалось сперва три мансестерских хуесоса
это рили смешно
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А вот и трансферы портовых хуесосов подъехали!!!
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помогут, занять 4-е место.
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Тиаго и Хендерсон снова готовы играть на кожаной флейте
Источник: http://fapl.ru/posts/87817/
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