"Ливерпуль" готов сделать Салаха своим самым высокооплачиваемым игроком

"Ливерпуль" вступил в переговоры с Мохамедом Салахом о новом контракте, собираясь сделать египетского нападающего своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен.

От действующего контракта Салаха с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю остается еще два года, однако "Ливерпуль" хочет, чтобы будущее всех ключевых игроков было связано на более длительное время.



Виргил Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо и Трент Александер-Арнольд уже заключили новые сделки этим летом, и теперь "красные" пытаются договориться с Мохамедом.



Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" надеется заключить с Салахом контракт до 2025 года. Таким образом, Мохамед получит возможность остаться на "Энфилде" до своего 33-летия.



При этом "красные" готовы платить Салаху больше, чем Ван Дейку, который сейчас получает 220 тыс. фунтов в неделю — больше всех в команде Юргена Клоппа.



Добавим, Салах выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" в 2017 году. За это время Мохамед провел 204 матча, забив 126 голов и отдав 49 результативных передач.