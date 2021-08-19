Коутиньо не интересен "Арсеналу"

Филиппе Коутиньо "Арсенал" не заинтересован в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

На днях появилась информация, что "Барселона" < href="fapl.ru/posts/87745/">хочет обменять Коутиньо на капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. Также с переездом на "Ноу Камп" связывали другого нападающего "канониров", Александра Лакасетта.

Однако Daily Mirror утверждает, что на самом деле Филиппе не интересен "Арсеналу". А отпускать Обамеянга или Лакасетта лондонский клуб не собирается.

В данный момент "Арсенал" завершает приобретение Мартина Эдегора из "Реала" за 30 миллионов фунтов плюс бонусы, поэтому потребность в Коутиньо просто отпадает.

Источник добавляет, что у главного тренера "канониров" Микеля Артеты нет никакого конфликта с Обамеянгом или Лакасеттом, которые пропустили матч первого тура Премьер-Лиги против "Брентфорда".


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 361

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  1. chelsea88 19.08.2021 15:24 # chelsea88
    Наоборот конечно же. Это никчёмный гейклуб аснл нн интересен топарю Коутиньо.

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  2. lexa-arsenal 19.08.2021 15:09 # lexa-arsenal
    красиво разъебали

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  3. liverpo0ol 19.08.2021 15:05 # liverpo0ol
    На днях появилась информация, что "Барселона" < href="fapl.ru/posts/87745/">

    Источник: http://fapl.ru/posts/87794/

    Не благодари миха

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