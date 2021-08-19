Коутиньо не интересен "Арсеналу"
"Арсенал" не заинтересован в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
На днях появилась информация, что "Барселона" < href="fapl.ru/posts/87745/">хочет обменять Коутиньо на капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. Также с переездом на "Ноу Камп" связывали другого нападающего "канониров", Александра Лакасетта.
Однако Daily Mirror утверждает, что на самом деле Филиппе не интересен "Арсеналу". А отпускать Обамеянга или Лакасетта лондонский клуб не собирается.
В данный момент "Арсенал" завершает приобретение Мартина Эдегора из "Реала" за 30 миллионов фунтов плюс бонусы, поэтому потребность в Коутиньо просто отпадает.
Источник добавляет, что у главного тренера "канониров" Микеля Артеты нет никакого конфликта с Обамеянгом или Лакасеттом, которые пропустили матч первого тура Премьер-Лиги против "Брентфорда".
19.08.2021 15:00
Просмотров: 361
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наоборот конечно же. Это никчёмный гейклуб аснл нн интересен топарю Коутиньо.
(ответить)
красиво разъебали
(ответить)
На днях появилась информация, что "Барселона" < href="fapl.ru/posts/87745/">
Источник: http://fapl.ru/posts/87794/
Не благодари миха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий