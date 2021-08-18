"Сити" представил необычную третью форму
"Манчестер Сити" представил очень необычную третью форму на сезон 2021/22 от своего технического спонсора Puma.
Главной "изюминкой" третьего комплекта является вынесенная на грудь надпись "MAN CITY", которая заменяет собой эмблему клуба.
Этим "Сити" и Puma, как говорится в официальном заявлении, "переписывают правила и раздвигают границы дизайна футбольной формы".
Дизайнеры Puma считают, что их новичка сочетает в себе "футбольную и уличную культуру", однако не все болельщики разделяют данную точку зрения. Некоторые фанаты уже успели окрестить новую форму "худшей за все времена".
18.08.2021 23:00
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Последние комментарии:
Рыжий с похмелья ,ток проснулся ,а тут фоткаться заставили
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топовая, как и домашняя с выездной.
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Главной "изюминкой" третьего комплекта является вынесенная на грудь надпись "MAN CITY", которая заменяет собой эмблему клуба
Источник: http://fapl.ru/posts/87782/
Откуда модератор взял что заменяет эмблему в футболке полно эмблема
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На ссаный китайский мерч похоже.
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убрать эмблему и напринтит массово. гениальность пумы. я бы понял, если только у одной сити такая, но пума всем такую делает. фуфло
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Белая у Сити норм.
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петушиный мув от калоедов, выпускать такой кал
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Обычная тренировочная форма
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Не похоже на форму. Скорее обычные футболки.
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внатуре хуета
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КОРОЛИ!!!
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Смело
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КОРОЛИ!!!
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