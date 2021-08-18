"Сити" представил необычную третью форму

"Манчестер Сити" представил очень необычную третью форму на сезон 2021/22 от своего технического спонсора Puma.

Главной "изюминкой" третьего комплекта является вынесенная на грудь надпись "MAN CITY", которая заменяет собой эмблему клуба.



Этим "Сити" и Puma, как говорится в официальном заявлении, "переписывают правила и раздвигают границы дизайна футбольной формы".



Дизайнеры Puma считают, что их новичка сочетает в себе "футбольную и уличную культуру", однако не все болельщики разделяют данную точку зрения. Некоторые фанаты уже успели окрестить новую форму "худшей за все времена".



















