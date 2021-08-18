"Сити" представил необычную третью форму

Третья форма Манчестер Сити на сезон 2021/22 "Манчестер Сити" представил очень необычную третью форму на сезон 2021/22 от своего технического спонсора Puma.

Главной "изюминкой" третьего комплекта является вынесенная на грудь надпись "MAN CITY", которая заменяет собой эмблему клуба.

Этим "Сити" и Puma, как говорится в официальном заявлении, "переписывают правила и раздвигают границы дизайна футбольной формы".

Дизайнеры Puma считают, что их новичка сочетает в себе "футбольную и уличную культуру", однако не все болельщики разделяют данную точку зрения. Некоторые фанаты уже успели окрестить новую форму "худшей за все времена".

Третья форма Манчестер Сити на сезон 2021/22

Третья форма Манчестер Сити на сезон 2021/22

Третья форма Манчестер Сити на сезон 2021/22

Третья форма Манчестер Сити на сезон 2021/22

Третья форма Манчестер Сити на сезон 2021/22


Метки Puma, Манчестер Сити, спонсоры, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1178

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 19.08.2021 00:36 # edgarkuznetsov
    Рыжий с похмелья ,ток проснулся ,а тут фоткаться заставили

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  2. alexomck 19.08.2021 00:28 # alexomck
    топовая, как и домашняя с выездной.

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  3. hamrozbek1994 19.08.2021 00:24 # hamrozbek1994
    Главной "изюминкой" третьего комплекта является вынесенная на грудь надпись "MAN CITY", которая заменяет собой эмблему клуба

    Источник: http://fapl.ru/posts/87782/
    Откуда модератор взял что заменяет эмблему в футболке полно эмблема

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  4. gerrard08 19.08.2021 00:17 # gerrard08
    На ссаный китайский мерч похоже.

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  5. champion19 19.08.2021 00:15 # champion19
    убрать эмблему и напринтит массово. гениальность пумы. я бы понял, если только у одной сити такая, но пума всем такую делает. фуфло

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  6. bmw-e34 19.08.2021 00:12 # bmw-e34
    Белая у Сити норм.

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  7. novocaine 18.08.2021 23:55 # novocaine
    петушиный мув от калоедов, выпускать такой кал

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  8. dilfay92 18.08.2021 23:46 # dilfay92
    Обычная тренировочная форма

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  9. sexan 18.08.2021 23:09 # sexan
    Не похоже на форму. Скорее обычные футболки.

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  10. b84 18.08.2021 23:06 # b84
    внатуре хуета

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  11. true-manc 18.08.2021 23:04 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  12. anabanana94 18.08.2021 23:02 # anabanana94
    Смело

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  13. liverpyl 18.08.2021 23:01 # liverpyl
    КОРОЛИ!!!

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