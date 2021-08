Светская хроника за вторник

У "Манчестер Юнайтед" появился шанс вернуть Криштиану Роналду. Антонио Конте может возглавить "Арсенал". Тимо Вернер устроил погоню за собакой. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" был уведомлен, что "Ювентус" и нападающий Криштиану Роналду договариваются о расставании. (La Repubblica)



"Манчестер Сити" находится среди клубов, проявляющих интерес к 21-летнему нападающему "Солихалл Мур" Кайлу Хадлину — самому высокому британскому полевому игроку. Его рост составляет 206 сантиметров. (The Athletic)



Нападающий Харри Кейн по-прежнему хочет уйти из "Тоттенхэма" и обладает поддержкой партнеров по команде. (Daily Mirror)



"Арсенал" готов избавиться от своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, который перестал ладить с главным тренером Микелем Артетой. (talkSPORT)



"Интер" сохраняет интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину. (The Athletic)



"Арсенал" готов совершить еще три приобретения в остатке трансферного окна. (Daily Mirror)



"Челси" активизировал поиски покупателей на полузащитников Росса Баркли, Данни Дринкуотера и Тьемуэ Бакайоко. (The Athletic)



"Вест Хэм" сохраняет интерес к защитнику "Челси" Курту Зума, но не готов удовлетворить требования француза по зарплате. (The Guardian)



"Вест Хэм" отказался от покупки Зума после того, как Курт попросил себе зарплату в 120 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)



"Шеффилд Юнайтед" хочет арендовать ивуарийского вингера МЮ Амада Диалло. (talkSPORT)



Защитник Фил Ягиелка согласовал краткосрочный контракт с "Дерби". (Sky Sports)



Другое



Вингер Харви Барнс близок к новому контракту с "Лестером". (The Athletic)



Антонио Конте может заменить Микеля Артету на тренерском мостике "Арсенала". (Tuttosport)



Защитник Рафаэль Варан отказался дать свое первое интервью после перехода в "Юнайтед" на родном французском языке, решив сразу говорить по-английски. (The Athletic)



Долг "Барселоны" вырос до 1.15 млрд. фунтов. (Sky Sports)



Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собрал коллекцию винтажного вина стоимостью 500 тыс. фунтов. (Daily Star)



Нападающий "Челси" Тимо Вернер преодолел более мили, догоняя убежавшую от него собаку. (The Sun)