Батшуайи направляется в "Бешикташ"

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи близок к переходу в "Бешикташ" на правах аренды.

Судьба Батшуайи и направляющегося в "Рому" Тэмми Абрахэма оказалась предрешена, как только "Челси" приобрел у "Интера" Ромелу Лукаку.



Как сообщает Goal, Мичи уже получил разрешение от "синих", чтобы отправиться в Стамбул, где ему предстоит провести сезон 2021/22.



Ожидается, что предварительно Батшуайи продлит на один год свой контракт с "Челси". Это предотвратит уход Мичи свободным агентом следующим летом.



При этом "Бешикташ" должен получить опцию последующего выкупа 27-летнего бельгийца за 5-11 миллионов фунтов.



Добавим, "Челси" владеет Батшуайи с 2016 года, когда Мичи был куплен у "Марселя" за 33 млн. фунтов. Бельгиец так и не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж" и лишь скитается по арендам.