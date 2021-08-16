Батшуайи направляется в "Бешикташ"

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи близок к переходу в "Бешикташ" на правах аренды.

Судьба Батшуайи и направляющегося в "Рому" Тэмми Абрахэма оказалась предрешена, как только "Челси" приобрел у "Интера" Ромелу Лукаку.

Как сообщает Goal, Мичи уже получил разрешение от "синих", чтобы отправиться в Стамбул, где ему предстоит провести сезон 2021/22.

Ожидается, что предварительно Батшуайи продлит на один год свой контракт с "Челси". Это предотвратит уход Мичи свободным агентом следующим летом.

При этом "Бешикташ" должен получить опцию последующего выкупа 27-летнего бельгийца за 5-11 миллионов фунтов.

Добавим, "Челси" владеет Батшуайи с 2016 года, когда Мичи был куплен у "Марселя" за 33 млн. фунтов. Бельгиец так и не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж" и лишь скитается по арендам.


Метки Батшуайи, Бешикташ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. yela 16.08.2021 23:43 # yela
    Редкий еблан. А ведь был шанс его сплавить, когда в аренде за Дортмунд бегал

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  2. sisyazavr 16.08.2021 23:35 # sisyazavr
    Скучать не буду. Но с левой он бил неплохо

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  3. stamford-bridge 16.08.2021 23:13 # stamford-bridge
    этот ишак ещё живой, нихера себе

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