"Тоттенхэм" назвал Кейна в своей заявке на матч Лиги Конференций
Нападающий Харри Кейн был назван в заявке "Тоттенхэма" на квалификационный матч Лиги Конференций против португальского клуба "Пасуш де Феррейра" в четверг.
28-летний Кейн лишь в минувшую пятницу приступил к полноценным тренировкам и не принимал участия в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" накануне.
Однако сегодня Харри был назван среди 25 игроков, которых главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту возьмет в свою родную Португалию на первый матч раунда плей-офф нового турнира УЕФА.
А вот защитник Серж Орье и полузащитник Танги Ндомбеле, которых связывают с уходом из "Тоттенхэма", в заявку не попали, сообщает Sky Sports.
16.08.2021 14:00
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Сраный канонир , ржет про то что его Арсенал в жопе по отношению Тотенхема
Мдаа
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в заявке "Тоттенхэма" на квалификационный матч Лиги Конференций
Источник: http://fapl.ru/posts/87735/
ахахахахахахххаахахаха
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