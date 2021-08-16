"Тоттенхэм" назвал Кейна в своей заявке на матч Лиги Конференций

Нападающий Харри Кейн был назван в заявке "Тоттенхэма" на квалификационный матч Лиги Конференций против португальского клуба "Пасуш де Феррейра" в четверг.

28-летний Кейн лишь в минувшую пятницу приступил к полноценным тренировкам и не принимал участия в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" накануне.



Однако сегодня Харри был назван среди 25 игроков, которых главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту возьмет в свою родную Португалию на первый матч раунда плей-офф нового турнира УЕФА.



А вот защитник Серж Орье и полузащитник Танги Ндомбеле, которых связывают с уходом из "Тоттенхэма", в заявку не попали, сообщает Sky Sports.