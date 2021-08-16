"Тоттенхэм" назвал Кейна в своей заявке на матч Лиги Конференций

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн был назван в заявке "Тоттенхэма" на квалификационный матч Лиги Конференций против португальского клуба "Пасуш де Феррейра" в четверг.

28-летний Кейн лишь в минувшую пятницу приступил к полноценным тренировкам и не принимал участия в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" накануне.

Однако сегодня Харри был назван среди 25 игроков, которых главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту возьмет в свою родную Португалию на первый матч раунда плей-офф нового турнира УЕФА.

А вот защитник Серж Орье и полузащитник Танги Ндомбеле, которых связывают с уходом из "Тоттенхэма", в заявку не попали, сообщает Sky Sports.


Метки Кейн, Лига Конференций, Пасуш де Феррейра, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 14:00

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  1. kabanusco 16.08.2021 14:42 # kabanusco
    Сраный канонир , ржет про то что его Арсенал в жопе по отношению Тотенхема
    Мдаа

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  2. lexa-arsenal 16.08.2021 14:15 # lexa-arsenal
    в заявке "Тоттенхэма" на квалификационный матч Лиги Конференций

    Источник: http://fapl.ru/posts/87735/

    ахахахахахахххаахахаха

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