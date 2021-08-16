Пети: "Теряю интерес к "Арсеналу"
Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что теряет интерес к "канонирам".
Новый сезон "Арсенал" начал с удручающего поражения 2:0 от "Брентфорда", который раз за разом разрывал оборону "канониров".
По мнению Пети, кризис в "Арсенале" настолько глубок, что клуб перестает быть привлекательным и для фанатов, и для игроков.
"Мало-помалу я теряю интерес к "Арсеналу". Их стиль игры не вызывает у меня положительных эмоций и желания смотреть их матчи".
"Они не вызывают у меня эмоций, и я не понимаю траекторию, которой команда придерживается в последние годы. Это началось еще на закате эры Арсена Венгера и продолжилось при его последователях".
"Я не понимаю этого, потому что дело не в деньгах — у них есть деньги. Куда важнее профили твоих игроков".
"Еще посмотрим, каких игроков они купили летом, но вчера я увидел, что у "Арсенала" те же слабости, как и в предыдущие годы. Особенно это касается обороны, и вчерашний матч — это фиаско".
"Хуже всего то, что в наши дни "Арсенал" перестал быть привлекательным клубом. Кто захочет перейти туда"? — сообщил Пети RMC.
16.08.2021 10:00
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real talk
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нужно очищение чемпионшипом
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