Пети: "Теряю интерес к "Арсеналу"

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что теряет интерес к "канонирам".

Новый сезон "Арсенал" начал с удручающего поражения 2:0 от "Брентфорда", который раз за разом разрывал оборону "канониров".



По мнению Пети, кризис в "Арсенале" настолько глубок, что клуб перестает быть привлекательным и для фанатов, и для игроков.



"Мало-помалу я теряю интерес к "Арсеналу". Их стиль игры не вызывает у меня положительных эмоций и желания смотреть их матчи".



"Они не вызывают у меня эмоций, и я не понимаю траекторию, которой команда придерживается в последние годы. Это началось еще на закате эры Арсена Венгера и продолжилось при его последователях".



"Я не понимаю этого, потому что дело не в деньгах — у них есть деньги. Куда важнее профили твоих игроков".



"Еще посмотрим, каких игроков они купили летом, но вчера я увидел, что у "Арсенала" те же слабости, как и в предыдущие годы. Особенно это касается обороны, и вчерашний матч — это фиаско".



"Хуже всего то, что в наши дни "Арсенал" перестал быть привлекательным клубом. Кто захочет перейти туда"? — сообщил Пети RMC.