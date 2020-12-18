Пети признался, что стал равнодушен к "Арсеналу"
Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети признался, что "канониры" стали ему безразличны.
По словам Пети, который выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии с "Арсеналом" в сезоне 1997/98, он устал страдать из-за происходящего в лондонском клубе.
Поэтому худший старт сезона в чемпионате "канонирами" за последние 46 лет Эмманюэль воспринимает с ощущением равнодушия.
"Это может шокировать вас. "Арсенал" — один из обожаемых мною клубов, наравне с "Монако". Однако прошло уже несколько лет, как я преодолел состояние возмущения и впал в состояние апатии".
"Просто это логичный результат того, что происходит годами, включая плохие управленческие решения руководства "Арсенала" и плохие решения во время трансферных окон".
"Еще больше на это повлияли суть и облик их команды в плане индивидуальности и характера. Да, мое возмущение превратилось в апатию".
"В эти дни я стараюсь максимально дистанцироваться от "Арсенала", чтобы мне больше не приходилось волноваться насчет них", — сообщил Пети RMC.
18.12.2020 14:00
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Похуй, не видел его игры, и он не легенда Арсенала.
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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед.
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Все абсолютно все ссут на дырявый гейклубишко ,даже какой-то бомжара Петя
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