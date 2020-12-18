Пети признался, что стал равнодушен к "Арсеналу"

Эмманюэль Пети Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети признался, что "канониры" стали ему безразличны.

По словам Пети, который выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии с "Арсеналом" в сезоне 1997/98, он устал страдать из-за происходящего в лондонском клубе.

Поэтому худший старт сезона в чемпионате "канонирами" за последние 46 лет Эмманюэль воспринимает с ощущением равнодушия.

"Это может шокировать вас. "Арсенал" — один из обожаемых мною клубов, наравне с "Монако". Однако прошло уже несколько лет, как я преодолел состояние возмущения и впал в состояние апатии".

"Просто это логичный результат того, что происходит годами, включая плохие управленческие решения руководства "Арсенала" и плохие решения во время трансферных окон".

"Еще больше на это повлияли суть и облик их команды в плане индивидуальности и характера. Да, мое возмущение превратилось в апатию".

"В эти дни я стараюсь максимально дистанцироваться от "Арсенала", чтобы мне больше не приходилось волноваться насчет них", — сообщил Пети RMC.


Метки Арсенал, Пети

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 18.12.2020 14:35 # gameboy
    Похуй, не видел его игры, и он не легенда Арсенала.

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  2. mrsimph 18.12.2020 14:18 # mrsimph
    Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед.

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  3. jirrort 18.12.2020 14:03 # jirrort
    Все абсолютно все ссут на дырявый гейклубишко ,даже какой-то бомжара Петя

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