Сунесс: "Сити" нужен бомбардир"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что поражение от "Тоттенхэма" наглядно показывает, почему "Манчестер Сити" так сильно хочет нападающего Харри Кейна.

В воскресенье "Сити" так и не смог подобрать ключей к воротам "Тоттенхэма", начав защиту титула Премьер-Лиги с выездного поражения 1:0.



Также "горожанам" не удалось забить в двух предыдущих играх: в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" и финале Лиги Чемпионов против "Челси". Однако Сунесс ожидает, что клуб с "Этихад" все же сможет заполучить желанную цель.



"Я возвращаюсь к тому, что "Сити" владел мячом 66 процентов времен, но у меня никогда не было ощущения, что "Тоттенхэм" еле держится".



"Сити" нужен бомбардир. В прошлом сезоне их самым результативным игроком стал Гюндоган".



"Здесь не нужно быть гением. Он пытаются купить Харри Кейна не от хорошей жизни. Этой команд нужен настоящий центрфорвард, который будет забивать по 20 голов за сезон".



"В прошлом году им это сошло с рук. На сей раз "Сити" будет сталкиваться с этой проблемой снова и снова".



"Сити" выиграл три титула за четыре последних года. У них отличный состав, огромная вера в себя. Но когда ты полагаешься на Гюндогна, полузащитников и вингеров в плане голов, остается только молиться, чтобы это сработало".



"Мы должны понимать, что в наши дни власть принадлежит игрокам. Это неутешительное зрелище, когда Харри Кейн хочет уйти, имя контракт еще на три года. Думаю, исход предрешен. Думаю, он уйдет", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.