Сунесс: "Сити" нужен бомбардир"
Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что поражение от "Тоттенхэма" наглядно показывает, почему "Манчестер Сити" так сильно хочет нападающего Харри Кейна.
В воскресенье "Сити" так и не смог подобрать ключей к воротам "Тоттенхэма", начав защиту титула Премьер-Лиги с выездного поражения 1:0.
Также "горожанам" не удалось забить в двух предыдущих играх: в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" и финале Лиги Чемпионов против "Челси". Однако Сунесс ожидает, что клуб с "Этихад" все же сможет заполучить желанную цель.
"Я возвращаюсь к тому, что "Сити" владел мячом 66 процентов времен, но у меня никогда не было ощущения, что "Тоттенхэм" еле держится".
"Сити" нужен бомбардир. В прошлом сезоне их самым результативным игроком стал Гюндоган".
"Здесь не нужно быть гением. Он пытаются купить Харри Кейна не от хорошей жизни. Этой команд нужен настоящий центрфорвард, который будет забивать по 20 голов за сезон".
"В прошлом году им это сошло с рук. На сей раз "Сити" будет сталкиваться с этой проблемой снова и снова".
"Сити" выиграл три титула за четыре последних года. У них отличный состав, огромная вера в себя. Но когда ты полагаешься на Гюндогна, полузащитников и вингеров в плане голов, остается только молиться, чтобы это сработало".
"Мы должны понимать, что в наши дни власть принадлежит игрокам. Это неутешительное зрелище, когда Харри Кейн хочет уйти, имя контракт еще на три года. Думаю, исход предрешен. Думаю, он уйдет", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.
16.08.2021 09:00
Просмотров: 980
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мочестир сосити нужно потратить ещё 600 мультов, чтобы обыграть Тоттенхем.
(ответить)
Нужно больше золота лысому шарлатану!зы:сруманк-сиди на бутылке ровно)
(ответить)
Оказца эти голубки играли за Суперкубок Европы против "Вильярреала"?
А с кем же играл Челси)))
(ответить)
когда Харри Кейн хочет уйти, имя контракт еще на три года
Источник: http://fapl.ru/posts/87730/
имя... хоть когда-нить без ошибок новости будут?
(ответить)
Петушок хейн должен в тотн гнить
(ответить)
Это правда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий