"Сити" проиграл "Тоттенхэму"

Натан Аке и Сон Хен Мин "Манчестер Сити" начал защиту титула Премьер-Лиги с поражения 1:0 в гостях у "Тоттенхэма".

Нападающий Харри Кейн не успел набрать форму к воскресенью и в заявку "шпор" не попал. Новички Кристиан Ромеро и Брайан Хиль начали матч в запасе.

А вот новичок "горожан" Джек Грилиш появился с первых минут. Рубен Диаш и Натан Аке составили пару центральных защитников, как и в проигранном матче за Суперкубок Англии.

Грилиш проявил себя уже на третьей минуте, заработав опасный стандарт на границе штрафной площади, однако Илкай Гюндоган пробил выше.

"Сити" был очень активен в начале матча и едва не открыл счет на пятой минуте. Голкипер хозяев Уго Льорис ошибся на выходе, не добравшись до мяча, но Фернандиньо пробил головой мимо пустых ворот.

Спустя еще минуту Жоау Канселу на скорости ворвался в чужую штрафную и забрал отскок, но пробил неточно.

Постепенно "шпор" отодвинули игру от своих ворот, охладив атакующий пыл соперника парой ударов, но оба были заблокированы.

На 35-й минуте Рияд Махрез отметился убойным промахом из центра штрафной, не сумев толком приложиться по мячу, но к тому времени игра окончательно выравнялась.

Первый тайм так и не принес ударов в створ — игра была хороша за исключением завершающей фазы.

А вот во втором тайме довольно скоро случился гол — уже на 55-й минуте. "Тоттенхэм" провел контратаку, в завершении которой Сон Хен Мин на рывке избавился от слабенькой опеки Аке и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

Спустя пять минут хозяева должны были удваивать счет. Стивен Бергвейн ворвался в штрафную, левее центра, но непостижимым образом даже не попал по воротам.

В остатке матча "Тоттенхэм" уверенно сдерживал соперника и регулярно контратаковал. "Сити" в позиционных атаках был беззуб.

Все, на что смогли наиграть "горожане" в остатке матча, это удары Грилиша и вышедшего на замену Кевина Де Брюйне, но Льорис оба раза сыграл надежно.

"Сити" многообещающе начал матч, но очень быстро сдулся и так и не смог восстановить свою игру. "Тоттенхэм" одержал вполне заслуженную победу.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 15.08.2021 23:45 # m-ballack
    Swansea City A.F.C в лиге фапла чья тима?

    С победой, фартовый ублюдок, автозамена Чилвела тебя спасла)

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  2. m-ballack 15.08.2021 23:44 # m-ballack
    Ну чё, Лукаку в кэпы на второй тур фф или ну его нахой?

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  3. liverbro 15.08.2021 23:39 # liverbro
    КОРОЛЕВЫ!

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  4. sausage 15.08.2021 23:39 # sausage
    Странно, когда кто-то совершенно серьёзно (не тролит) говорит о том, что какая-то команда при своём составе может брать чемпик и без тренера и что Пеп просто пассажир и шарлатан. Никакой условный Хау, Дин Смит или даже Гасперини вряд ли смог взять АПЛ с составом Сити. Лигу 1 пожалуйста, Серию А - может быть, но в такой конкурентной лиге, как АПЛ - нет. Хэмилтон никогда не выиграет формулу на Приоре, и это не значит, что он просто пассажир в самодостаточном болиде. Смотрите футбол, понимайте процессы... ну и тд.

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  5. yxaxaxaxaxa 15.08.2021 23:35 # yxaxaxaxaxa
    купить двух средняков уровня эвертона Аке и Грилиша за 150кк , жестко нагрели лохов

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  6. thegodfather 15.08.2021 23:23 # thegodfather
    А где же шлюша... Где же она? Вухахаха, сосет малышка наверное

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  7. chebrec 15.08.2021 23:18 # chebrec
    Морфеус вин.

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  8. beatles-red 15.08.2021 23:15 # beatles-red
    Ну шпорам не дело тащеру последних лет Кейна так хуесосить в первом же матче кричалками. Неблагодарные твари

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  9. warham 15.08.2021 23:11 # warham
    Заплатите лысому чеканной монетой.

    Вухахахахаххаха (истерический смех)

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  10. chelsiukpro 15.08.2021 23:07 # chelsiukpro
    Пепка гений последних 3 офицалки всосал...... просрал Челси ЛЧ Лестеру Кубок Тотенхэму 1 тур :)))

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  11. mancityman 15.08.2021 23:01 # mancityman
    лузерпуль на Страпоне!!!

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  12. warham 15.08.2021 22:56 # warham
    Как я рад, что тут обосрали всем Фаплом этого лысого недофизрука ибо этот недотрененишка без бабла вообще не умеет тренировать. Это лысое чмо в каком то Брайтоне усралось бы в первом матче и плакал в истерике, выпрашивая по привычке 100 лямов на кого нибудь.

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  13. bmw-e34 15.08.2021 22:54 # bmw-e34
    Лестер и МЮ в этом году чемпик разыграют. Скриньте.

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  14. mancityman 15.08.2021 22:41 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!

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  15. thegodfather 15.08.2021 22:33 # thegodfather
    Конечно пока даже не знаю, такой календарь у челси на старте это хорошо или плохо... Время покажет.
    Но очевидно, что топы пока не набрали лучшую физ форму. По-этому возможно щас с ними сыграть и лучше. Но и челси не в лучшей форме.

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  16. chelsiukpro 15.08.2021 22:32 # chelsiukpro
    Как и многие предсказывали что Кейн за Тотенхэм выйдет забьёт и выграет против Сити а потом перейдёт к голубым... получилось очень похожий сценарий.... кололи всосали и петухов без Кейна :))

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  17. sausage 15.08.2021 22:30 # sausage
    Сук, самый прикольный матч в стартовом туре не посмотрел. Но "Манчестер Сити" начал защиту титула Премьер-Лиги с поражения" - это звучит. Ждём переобувки экспертов.

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  18. liverpo0ol 15.08.2021 22:08 # liverpo0ol
    Аххахахахах КОРОЛИ

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  19. bmw-e34 15.08.2021 22:05 # bmw-e34
    Самый ор, что шарлотану даже некуда идти. Бабло только ПСЖ есть, но там Поч на долго присел.

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  20. bmw-e34 15.08.2021 22:02 # bmw-e34
    Да бл, ожидаемо. Сити уже четвертую игру подряд сосёт у ТТХ в гостях.

    Кейн Кейн уот зе скор??

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