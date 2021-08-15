"Сити" проиграл "Тоттенхэму"
"Манчестер Сити" начал защиту титула Премьер-Лиги с поражения 1:0 в гостях у "Тоттенхэма".
Нападающий Харри Кейн не успел набрать форму к воскресенью и в заявку "шпор" не попал. Новички Кристиан Ромеро и Брайан Хиль начали матч в запасе.
А вот новичок "горожан" Джек Грилиш появился с первых минут. Рубен Диаш и Натан Аке составили пару центральных защитников, как и в проигранном матче за Суперкубок Англии.
Грилиш проявил себя уже на третьей минуте, заработав опасный стандарт на границе штрафной площади, однако Илкай Гюндоган пробил выше.
"Сити" был очень активен в начале матча и едва не открыл счет на пятой минуте. Голкипер хозяев Уго Льорис ошибся на выходе, не добравшись до мяча, но Фернандиньо пробил головой мимо пустых ворот.
Спустя еще минуту Жоау Канселу на скорости ворвался в чужую штрафную и забрал отскок, но пробил неточно.
Постепенно "шпор" отодвинули игру от своих ворот, охладив атакующий пыл соперника парой ударов, но оба были заблокированы.
На 35-й минуте Рияд Махрез отметился убойным промахом из центра штрафной, не сумев толком приложиться по мячу, но к тому времени игра окончательно выравнялась.
Первый тайм так и не принес ударов в створ — игра была хороша за исключением завершающей фазы.
А вот во втором тайме довольно скоро случился гол — уже на 55-й минуте. "Тоттенхэм" провел контратаку, в завершении которой Сон Хен Мин на рывке избавился от слабенькой опеки Аке и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.
Спустя пять минут хозяева должны были удваивать счет. Стивен Бергвейн ворвался в штрафную, левее центра, но непостижимым образом даже не попал по воротам.
В остатке матча "Тоттенхэм" уверенно сдерживал соперника и регулярно контратаковал. "Сити" в позиционных атаках был беззуб.
Все, на что смогли наиграть "горожане" в остатке матча, это удары Грилиша и вышедшего на замену Кевина Де Брюйне, но Льорис оба раза сыграл надежно.
"Сити" многообещающе начал матч, но очень быстро сдулся и так и не смог восстановить свою игру. "Тоттенхэм" одержал вполне заслуженную победу.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
15.08.2021 20:25
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Последние комментарии:
Swansea City A.F.C в лиге фапла чья тима?
С победой, фартовый ублюдок, автозамена Чилвела тебя спасла)
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Ну чё, Лукаку в кэпы на второй тур фф или ну его нахой?
(ответить)
КОРОЛЕВЫ!
(ответить)
Странно, когда кто-то совершенно серьёзно (не тролит) говорит о том, что какая-то команда при своём составе может брать чемпик и без тренера и что Пеп просто пассажир и шарлатан. Никакой условный Хау, Дин Смит или даже Гасперини вряд ли смог взять АПЛ с составом Сити. Лигу 1 пожалуйста, Серию А - может быть, но в такой конкурентной лиге, как АПЛ - нет. Хэмилтон никогда не выиграет формулу на Приоре, и это не значит, что он просто пассажир в самодостаточном болиде. Смотрите футбол, понимайте процессы... ну и тд.
(ответить)
купить двух средняков уровня эвертона Аке и Грилиша за 150кк , жестко нагрели лохов
(ответить)
А где же шлюша... Где же она? Вухахаха, сосет малышка наверное
(ответить)
Морфеус вин.
(ответить)
Ну шпорам не дело тащеру последних лет Кейна так хуесосить в первом же матче кричалками. Неблагодарные твари
(ответить)
Заплатите лысому чеканной монетой.
Вухахахахаххаха (истерический смех)
(ответить)
Пепка гений последних 3 офицалки всосал...... просрал Челси ЛЧ Лестеру Кубок Тотенхэму 1 тур :)))
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лузерпуль на Страпоне!!!
(ответить)
Как я рад, что тут обосрали всем Фаплом этого лысого недофизрука ибо этот недотрененишка без бабла вообще не умеет тренировать. Это лысое чмо в каком то Брайтоне усралось бы в первом матче и плакал в истерике, выпрашивая по привычке 100 лямов на кого нибудь.
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Лестер и МЮ в этом году чемпик разыграют. Скриньте.
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КОРОЛИ На Троне!!!
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Конечно пока даже не знаю, такой календарь у челси на старте это хорошо или плохо... Время покажет.
Но очевидно, что топы пока не набрали лучшую физ форму. По-этому возможно щас с ними сыграть и лучше. Но и челси не в лучшей форме.
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Как и многие предсказывали что Кейн за Тотенхэм выйдет забьёт и выграет против Сити а потом перейдёт к голубым... получилось очень похожий сценарий.... кололи всосали и петухов без Кейна :))
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Сук, самый прикольный матч в стартовом туре не посмотрел. Но "Манчестер Сити" начал защиту титула Премьер-Лиги с поражения" - это звучит. Ждём переобувки экспертов.
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Аххахахахах КОРОЛИ
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Самый ор, что шарлотану даже некуда идти. Бабло только ПСЖ есть, но там Поч на долго присел.
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Да бл, ожидаемо. Сити уже четвертую игру подряд сосёт у ТТХ в гостях.
Кейн Кейн уот зе скор??
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