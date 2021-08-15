"Сити" проиграл "Тоттенхэму"

"Манчестер Сити" начал защиту титула Премьер-Лиги с поражения 1:0 в гостях у "Тоттенхэма".

Нападающий Харри Кейн не успел набрать форму к воскресенью и в заявку "шпор" не попал. Новички Кристиан Ромеро и Брайан Хиль начали матч в запасе.



А вот новичок "горожан" Джек Грилиш появился с первых минут. Рубен Диаш и Натан Аке составили пару центральных защитников, как и в проигранном матче за Суперкубок Англии.



Грилиш проявил себя уже на третьей минуте, заработав опасный стандарт на границе штрафной площади, однако Илкай Гюндоган пробил выше.



"Сити" был очень активен в начале матча и едва не открыл счет на пятой минуте. Голкипер хозяев Уго Льорис ошибся на выходе, не добравшись до мяча, но Фернандиньо пробил головой мимо пустых ворот.



Спустя еще минуту Жоау Канселу на скорости ворвался в чужую штрафную и забрал отскок, но пробил неточно.



Постепенно "шпор" отодвинули игру от своих ворот, охладив атакующий пыл соперника парой ударов, но оба были заблокированы.



На 35-й минуте Рияд Махрез отметился убойным промахом из центра штрафной, не сумев толком приложиться по мячу, но к тому времени игра окончательно выравнялась.



Первый тайм так и не принес ударов в створ — игра была хороша за исключением завершающей фазы.



А вот во втором тайме довольно скоро случился гол — уже на 55-й минуте. "Тоттенхэм" провел контратаку, в завершении которой Сон Хен Мин на рывке избавился от слабенькой опеки Аке и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



Спустя пять минут хозяева должны были удваивать счет. Стивен Бергвейн ворвался в штрафную, левее центра, но непостижимым образом даже не попал по воротам.



В остатке матча "Тоттенхэм" уверенно сдерживал соперника и регулярно контратаковал. "Сити" в позиционных атаках был беззуб.



Все, на что смогли наиграть "горожане" в остатке матча, это удары Грилиша и вышедшего на замену Кевина Де Брюйне, но Льорис оба раза сыграл надежно.



"Сити" многообещающе начал матч, но очень быстро сдулся и так и не смог восстановить свою игру. "Тоттенхэм" одержал вполне заслуженную победу.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче