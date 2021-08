Светская хроника за понедельник

Поль Погба определился со своим будущим. Пау Торрес отказал "Тоттенхэму". "Бернли" может помочь "Ливерпулю" избавиться от Джердана Шакири. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд "мечтает о Премьер-Лиги", а клуб из Дортмунда предпочитает продать своего бомбардира в Англию, нежели конкурентам из "Баварии". (Sky Sports)



"Барселона" рассматривает нападающих "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта на замену Мартину Брэтуэйту. (Sport)



"Арсенал" обратится к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, если не сможет вернуть из "Реала" Мартина Эдегора. (The Sun)



"Арсенал" задумывается о приглашении голкипера "Барселоны" Нето. (The Guardian)



Полузащитник Поль Погба останется в "Манчестер Юнайтед" на этот сезон, чтобы следующим летом перейти свободным агентом в "Реал". (Daily Star)



18-летний полузащитник "Метца" Пап Матар Сарр вызывает интерес у "Челси", "Юнайтед" и "Манчестер Сити". (Daily Mail)



"Вест Хэм" решил уступить нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма "Роме", когда узнал, какую зарплату хочет 23-летний англичанин. (Football Insider)



Вероятность того, что нападающий Харри Кейн останется в "Тоттенхэме", все выше. (The Times)



Защитник "Вильярреала" Пау Торрес отказался перейти в "Тоттенхэм". (Marca)



"Лидс" не собирается продавать Патрика Бэмфорда в "Тоттенхэм", надеясь заключить новый контракт со своим нападающим. (The Telegraph)



"Лестер" может перехватить защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу, который интересен "Тоттенхэму". (Corriere dello Sport)



Вингер "Лиона" Максвел Корне близок к переходу в "Бернли" за 12 миллионов фунтов плюс бонусы. (The Sun)



На замену Корне "Лион" готов купить Джердана Шакири из "Ливерпуля". (The Athletic)



"Шеффилд Юнайтед" согласовал аренду защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса. (Goal)



"Вест Хэм" продаст полузащитника Деклана Райса только за 100 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Норвич", "Борнмут" и "Рейнджерс" хотят бывшего защитника "Кристал Пэлас" Гари Кэхилла, доступного свободным агентом. (The Sun)



"Фламенго" хочет арендовать вингера "Челси" Кенеди. (Goal)



Другое



93 футболиста, девять клубов и 23 агента подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 56 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" провел закрытый товарищеский матч против "Веймута", одержав победу 13:0. (The Sun)



На матч против "Тоттенхэма" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выпустил самый дорогой состав в истории Премьер-Лиги — 530 млн. фунтов. Скамейка "горожан" стоила 300 млн. фунтов. (The Sun)



34-летний полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас планирует стать тренером. (Daily Mirror)



Бывший плеймейкер "Арсенала" Месут Озил прервал свою 18-месячную голевую засуху, впервые отличившись за "Фенербахче". (Daily Mirror)