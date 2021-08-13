Давид Луис поставил Каррагера на место

Давид Луис Бывший защитник "Арсенала" Давид Луис ответил на многолетнюю критику легенды "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

Каррагер известен как давний критик Луиса, которого он однажды назвал "обузой" для "Арсенала". Джейми всегда считал, что Давид просто по своему стилю не подходит для Премьер-Лиги, играя чересчур авантюрно и неряшливо.

Однако 34-летний бразилец спешить поставить Каррагера на место, напоминая, что выиграл Премьер-Лигу вместе с "Челси" четыре года назад.

"Забавно, что некоторые люди рассуждают о том, как выиграть Премьер-Лигу, хотя они сами никогда ее не выигрывали. Джейми Каррагер никогда ее не выигрывал".

"Они говорят: "Этот игрок не годится для этой лиги". И все же я выигрывал эту лигу. У таких людей короткая память".

"Нельзя сказать: "Давид — игрок, который никогда не побеждал, с Давидом ты ничего не выиграешь". Это неправда! Твое мнение должно опираться на что-нибудь реальное, а не вымышленное".

"Я называю это предвзятостью. Я не собираюсь сражаться, чтобы люди изменили свое предвзятое мнение. Они решил так думать обо мне, потому что хотят этого", — сообщил Луис Daily Mail.


Метки Арсенал, Каррагер, Луис, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 3852

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  1. alexomck 14.08.2021 04:04 # alexomck
    Я называю это предвзятостью. Я не собираюсь сражаться, чтобы люди изменили свое предвзятое мнение. Они решил так думать обо мне, потому что хотят этого

    Источник: http://fapl.ru/posts/87683/

    имбецил.

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  2. gerrard08 14.08.2021 00:08 # gerrard08
    Он был заебатым защем, но в последние сезоны и в стане гг играл как днище, поэтому такое себе.

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  3. h22o 14.08.2021 00:05 # h22o
    был топовый клоун в своё время и играл важную роль в клубе, ну а как защ - говнецо!

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  4. tigerpool 13.08.2021 23:36 # tigerpool
    Все правильно сказал

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  5. ezh28 13.08.2021 23:30 # ezh28
    На фото похож на Брайана Мэя.
    Но не Брайан Мэй, a полное говно.
    Вспомни дерьмо поражение от немцев когда ты рыдал от бессилия.
    Another one bites the dust

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  6. serg110kv 13.08.2021 23:21 # serg110kv
    А кудрявое чмо ЛЧ выигрывало?

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  7. phenomenon1 13.08.2021 23:09 # phenomenon1
    Сосовзеры, как обычно, обоссаны, что в мире, что на фупле.

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  8. ganinilyha 13.08.2021 23:04 # ganinilyha
    Каррагер умел только в свои ворота забивать

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  9. m-ballack 13.08.2021 23:01 # m-ballack
    Под шконкой?

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