Давид Луис поставил Каррагера на место

Бывший защитник "Арсенала" Давид Луис ответил на многолетнюю критику легенды "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

Каррагер известен как давний критик Луиса, которого он однажды назвал "обузой" для "Арсенала". Джейми всегда считал, что Давид просто по своему стилю не подходит для Премьер-Лиги, играя чересчур авантюрно и неряшливо.



Однако 34-летний бразилец спешить поставить Каррагера на место, напоминая, что выиграл Премьер-Лигу вместе с "Челси" четыре года назад.



"Забавно, что некоторые люди рассуждают о том, как выиграть Премьер-Лигу, хотя они сами никогда ее не выигрывали. Джейми Каррагер никогда ее не выигрывал".



"Они говорят: "Этот игрок не годится для этой лиги". И все же я выигрывал эту лигу. У таких людей короткая память".



"Нельзя сказать: "Давид — игрок, который никогда не побеждал, с Давидом ты ничего не выиграешь". Это неправда! Твое мнение должно опираться на что-нибудь реальное, а не вымышленное".



"Я называю это предвзятостью. Я не собираюсь сражаться, чтобы люди изменили свое предвзятое мнение. Они решил так думать обо мне, потому что хотят этого", — сообщил Луис Daily Mail.