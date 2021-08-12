Франк: "Брентфорд" хочет играть в атакующий футбол в Премьер-Лиге"

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что его команда не откажется от своей атакующей манеры игры в Премьер-Лиге.

"Брентфорду" удалось впервые в своей истории пробиться в Премьер-Лигу благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа. "Пчелы" стартуют в высшем дивизионе уже завтра — домашним матчем против "Арсенала".

"Брентфорд" стал самой результативной командой Чемпионшипа в прошлом сезоне, забив 79 голов, включая 40 на выезде, и Франк не видит смысла это менять.

"Мы хотим играть в атакующий футбол в Премьер-Лиге. Я сфокусирован словно лазер на ближайшем матче и нашей цели финишировать как можно выше".

"Я не знаю, может ли "Лидс" быть нашим ориентиром, но мы пойдем в атаку на эту лигу".

"Мы "пчелы" — они не созданы летать, но нам все равно удалось залететь в Премьер-Лигу, и мы сделаем все возможное, чтобы подняться как можно выше", — цитирует Франка BBC.


Метки Брентфорд, Премьер-Лига, Франк

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 703

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.08.2021 20:56 # hammersmith
    Мы "пчелы" — они не созданы летать

    Источник: http://fapl.ru/posts/87656/


    Чо блять

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  2. ganinilyha 12.08.2021 18:47 # ganinilyha
    О, харизматичный тренер, притопим

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  3. sexan 12.08.2021 18:21 # sexan
    Молодца. Завтра притопим за Брентфорд.

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  4. pardew 12.08.2021 18:16 # pardew
    Значит наш воспитанник Айвен Тони наколотил там дров...

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