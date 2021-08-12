Франк: "Брентфорд" хочет играть в атакующий футбол в Премьер-Лиге"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что его команда не откажется от своей атакующей манеры игры в Премьер-Лиге.
"Брентфорду" удалось впервые в своей истории пробиться в Премьер-Лигу благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа. "Пчелы" стартуют в высшем дивизионе уже завтра — домашним матчем против "Арсенала".
"Брентфорд" стал самой результативной командой Чемпионшипа в прошлом сезоне, забив 79 голов, включая 40 на выезде, и Франк не видит смысла это менять.
"Мы хотим играть в атакующий футбол в Премьер-Лиге. Я сфокусирован словно лазер на ближайшем матче и нашей цели финишировать как можно выше".
"Я не знаю, может ли "Лидс" быть нашим ориентиром, но мы пойдем в атаку на эту лигу".
"Мы "пчелы" — они не созданы летать, но нам все равно удалось залететь в Премьер-Лигу, и мы сделаем все возможное, чтобы подняться как можно выше", — цитирует Франка BBC.
12.08.2021 18:00
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Последние комментарии:
Мы "пчелы" — они не созданы летать
Источник: http://fapl.ru/posts/87656/
Чо блять
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О, харизматичный тренер, притопим
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Молодца. Завтра притопим за Брентфорд.
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Значит наш воспитанник Айвен Тони наколотил там дров...
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