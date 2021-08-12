Франк: "Брентфорд" хочет играть в атакующий футбол в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что его команда не откажется от своей атакующей манеры игры в Премьер-Лиге.

"Брентфорду" удалось впервые в своей истории пробиться в Премьер-Лигу благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа. "Пчелы" стартуют в высшем дивизионе уже завтра — домашним матчем против "Арсенала".



"Брентфорд" стал самой результативной командой Чемпионшипа в прошлом сезоне, забив 79 голов, включая 40 на выезде, и Франк не видит смысла это менять.



"Мы хотим играть в атакующий футбол в Премьер-Лиге. Я сфокусирован словно лазер на ближайшем матче и нашей цели финишировать как можно выше".



"Я не знаю, может ли "Лидс" быть нашим ориентиром, но мы пойдем в атаку на эту лигу".



"Мы "пчелы" — они не созданы летать, но нам все равно удалось залететь в Премьер-Лигу, и мы сделаем все возможное, чтобы подняться как можно выше", — цитирует Франка BBC.