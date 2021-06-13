Стерлинг: "Чувствовал, что обязан забить"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг чувствовал, что он обязан отличиться за сборную Англии в матче Евро-2020 против Хорватии.

Именно гол Стерлинга позволил англичанам стартовать на Евро-2020 с победы 1:0 над хорватами. Рахим впервые отличился за национальную команду на большом турнире.



26-летний Стерлинг чрезвычайно рад за себя, потому что отличился на "Уэмбли", и за команду, потому что обеспечил сборной первые три очка.



"Это замечательное ощущение. Я всегда говорил, что обязан забить, если играю на "Уэмбли" в рамках большого турнира!"



"Я вырос в двух минутах езды отсюда, поэтому я знал, что должен забить. Было замечательно наконец сделать это".



"Я не мог дождаться этого матча. Я знал, что это будет позитивный опыт".



"Это только первый матч, и мы нуждались в победе. Мы были сплоченными. Мы отбивали мяч головой, когда требовалось, мы играли на вынос, когда требовалось, но отрезками мы играли в хороший футбол. Думаю, парни были великолепны".



"Нам нужно постараться развить это и насладиться победой сегодня. Мы должны сохранять концентрацию. Турнир едва стартовал".



"Нам нужно продолжать побеждать, сохранять победный настрой и двигаться вперед", — цитирует Стерлинга официальный веб-сайт "Сити".