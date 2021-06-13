Стерлинг принес сборной Англии победу над хорватами

Рахим Стерлинг Сборная Англии впервые в истории стартовала на Чемпионате Европы с победы, одолев Хорватию благодаря голу Рахима Стерлинга — 1:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт избрал схему с четырьмя защитниками, задействовав на флангах обороны Кайла Уолкера и Кирана Триппьера. Тайрон Мингс составил пару Джону Стоунсу в центре защиты. Фил Фоден и Рахим Стерлинг ожидаемо расположились на краях атаки, Мейсон Маунт — под Харри Кейном.

В начале матча англичане просто задавили своего соперника. Уже на пятой минуте Фоден вошел в штрафную по правому краю, подработал мяч и нанес обводящий удар — штанга!

Вскоре дважды опасно пробивал с дистанции Калвин Филлипс, хотя второй раз — уже после остановки игры.

Хорватам удалось выдержать этот стартовый натиск, после чего они отодвинули игру от своих ворот и погасили темп, больше не позволив англичанам пробить в створ до перерыва.

Во втором тайме сборная Хорватии продолжила уверенно сдерживать соперника. Подопечные Саутгейта не имели моментов, но на 57-й минуте все-таки открыли счет. Филлипс сделал отличную передачу в центр штрафной, а Стерлинг, на мгновение опередив защитника, в касание отправил мяч в ворота — 1:0.

Вскоре Кейн имел отличную возможность удвоить счет, однако Харри не удалось на дальней штанге должным образом замкнуть передачу Мейсона Маунта вдоль ворот.

Остаток матча англичане провели надежно, не рискуя и ничего не позволяя хорватам, которые даже не имели реальных шансов избежать поражения.

Сборная Англии взяла реванш у Хорватии за поражение в полуфинале ЧМ-2018. Возможно, это не самая яркая победа, но в то же время весьма уверенная, учитывая отсутствие шансов забить у гостей.

Сборная Англии — сборная Хорватии — 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг 57.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Мингс, Триппьер, Райс, Филлипс, Маунт, Фоден (Рэшфорд 71), Стерлинг (Калверт-Левин 90), Кейн (Беллингем 82).

Сборная Хорватии: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович (Влашич 70), Ковачич (Пашалич 85), Крамарич (Брекало 70), Ребич (Петкович 78), Перишич.

Предупреждения: Фоден — Брозович, Ковачич, Чалета-Цар.


Метки Евро-2020, обзор матча, сборная Англии, сборная Хорватии

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 17:55

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 13.06.2021 18:42 # bmw-e34
    Короче нужно, чтобы Саутгейт провалился на турнире, и его поперли. На его место Лэмпарда, и ЧМ 22 будет не начинать)

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  2. nash 13.06.2021 18:35 # nash
    повтор https://replayfootballmatches.ru/2021/06/anglija-horvatija-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/

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  3. yen33 13.06.2021 18:30 # yen33
    Вот всегда думал кого это Саутгейт напоминает, это же вылитый Борат

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  4. rentv 13.06.2021 18:27 # rentv
    Какая же Англия грустная.

    И это с самым гибким и вариативным составом на Евро.

    Но через стандарты и на индивидуальных качествах даже с Саутгейтом могут далеко зайти.

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  5. moneymaker 13.06.2021 18:25 # moneymaker
    Ещё аукнется Стерлинг в старте

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  6. thegodfather 13.06.2021 18:24 # thegodfather
    Как Гарет Саутгейт объяснил отсутствие Чилли в заявке?

    "Ему просто не повезло в этот раз."

    У Бэна нет травмы, его просто не включили в состав.


    какой же долбоеб)))

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  7. sausage 13.06.2021 18:18 # sausage
    Концовку англы смазали. Вообще, такое впечатление, что Саутгейт не знает, что делать с таким количеством классных игроков. Про позицию правого защитника уже много сказано. Так у него ещё три топчика считай на одну позицию: Фоден, Стерлинг, Грилиш. Гвардиола конечно выпускал Стерлинга вместе с Фоденом, но Саутгейт нихуя не Гвардиола. Походу очень хотел, чтобы и Фоден, и Маунт были на поле. В итоге единственного левоногого полузащитника - Фодена задвинул на правый фланг, он там и пропал. Короче, хз, как он дальше будет состав ротировать, но такой богатый выбор ему явно на пользу не идёт.

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  8. wengerrrro 13.06.2021 18:13 # wengerrrro
    а ведь Белорусия получается что-то вроде Лихтенштейна и Сан-Марино, как и Казахстан - ни в одном виде спорта гордость не вызвают, их жители никогда не могут поболеть за свою сборную...нигде...даже за клубы не могут

    ппц печаль наверн

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  9. asnural 13.06.2021 18:11 # asnural
    Белоруссия и Украина вместе Герои

    (ответить)

  10. asnural 13.06.2021 18:09 # asnural
    Россия с Дзюба....продолжите сами

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  11. fanstevengerrard 13.06.2021 18:08 # fanstevengerrard
    Местный спортивный сайт Tribuna провел опрос: за какую команду вы будете болеть на чемпионате Европы? Россия оказалась на последнем месте в предложенном списке. За нее будут болеть всего 6% белорусов. За Польшу – 12%. Ни за кого – 16%, за другие страны – 21%. Но больше всего белорусов будут болеть за Украину – 45%.

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  12. wengerrrro 13.06.2021 18:06 # wengerrrro
    cпс за изичные п1+ тм3.5

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  13. superperez101 13.06.2021 18:01 # superperez101
    а не
    whoscored филлипса и рисует

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  14. vagifspurs 13.06.2021 17:59 # vagifspurs
    Расходимся до 22:00)

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  15. superperez101 13.06.2021 17:59 # superperez101
    игрок матча филлипс каак по мне
    а дадут фуунтику, запоровшему несколько моментов
    трипьер мертвый, рашфорт мертвый, фоден мертвый

    хули грилиша не выпустил

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  16. bezviz 13.06.2021 17:58 # bezviz
    без колбасников совсем другая сборная, если возьмут евро то это будет главная причина их успеха

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  17. brown-ale 13.06.2021 17:58 # brown-ale
    Взрослая победа.

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  18. mafia 13.06.2021 17:57 # mafia
    хламари

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  19. thegodfather 13.06.2021 17:56 # thegodfather
    четенько

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  20. electric 13.06.2021 17:56 # electric
    Tram-pam-pam

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