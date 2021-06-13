Стерлинг принес сборной Англии победу над хорватами

Сборная Англии впервые в истории стартовала на Чемпионате Европы с победы, одолев Хорватию благодаря голу Рахима Стерлинга — 1:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт избрал схему с четырьмя защитниками, задействовав на флангах обороны Кайла Уолкера и Кирана Триппьера. Тайрон Мингс составил пару Джону Стоунсу в центре защиты. Фил Фоден и Рахим Стерлинг ожидаемо расположились на краях атаки, Мейсон Маунт — под Харри Кейном.



В начале матча англичане просто задавили своего соперника. Уже на пятой минуте Фоден вошел в штрафную по правому краю, подработал мяч и нанес обводящий удар — штанга!



Вскоре дважды опасно пробивал с дистанции Калвин Филлипс, хотя второй раз — уже после остановки игры.



Хорватам удалось выдержать этот стартовый натиск, после чего они отодвинули игру от своих ворот и погасили темп, больше не позволив англичанам пробить в створ до перерыва.



Во втором тайме сборная Хорватии продолжила уверенно сдерживать соперника. Подопечные Саутгейта не имели моментов, но на 57-й минуте все-таки открыли счет. Филлипс сделал отличную передачу в центр штрафной, а Стерлинг, на мгновение опередив защитника, в касание отправил мяч в ворота — 1:0.



Вскоре Кейн имел отличную возможность удвоить счет, однако Харри не удалось на дальней штанге должным образом замкнуть передачу Мейсона Маунта вдоль ворот.



Остаток матча англичане провели надежно, не рискуя и ничего не позволяя хорватам, которые даже не имели реальных шансов избежать поражения.



Сборная Англии взяла реванш у Хорватии за поражение в полуфинале ЧМ-2018. Возможно, это не самая яркая победа, но в то же время весьма уверенная, учитывая отсутствие шансов забить у гостей.



Сборная Англии — сборная Хорватии — 1:0 (0:0)



Гол: Стерлинг 57.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Мингс, Триппьер, Райс, Филлипс, Маунт, Фоден (Рэшфорд 71), Стерлинг (Калверт-Левин 90), Кейн (Беллингем 82).



Сборная Хорватии: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович (Влашич 70), Ковачич (Пашалич 85), Крамарич (Брекало 70), Ребич (Петкович 78), Перишич.



Предупреждения: Фоден — Брозович, Ковачич, Чалета-Цар.