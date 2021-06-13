Стерлинг принес сборной Англии победу над хорватами
Сборная Англии впервые в истории стартовала на Чемпионате Европы с победы, одолев Хорватию благодаря голу Рахима Стерлинга — 1:0.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт избрал схему с четырьмя защитниками, задействовав на флангах обороны Кайла Уолкера и Кирана Триппьера. Тайрон Мингс составил пару Джону Стоунсу в центре защиты. Фил Фоден и Рахим Стерлинг ожидаемо расположились на краях атаки, Мейсон Маунт — под Харри Кейном.
В начале матча англичане просто задавили своего соперника. Уже на пятой минуте Фоден вошел в штрафную по правому краю, подработал мяч и нанес обводящий удар — штанга!
Вскоре дважды опасно пробивал с дистанции Калвин Филлипс, хотя второй раз — уже после остановки игры.
Хорватам удалось выдержать этот стартовый натиск, после чего они отодвинули игру от своих ворот и погасили темп, больше не позволив англичанам пробить в створ до перерыва.
Во втором тайме сборная Хорватии продолжила уверенно сдерживать соперника. Подопечные Саутгейта не имели моментов, но на 57-й минуте все-таки открыли счет. Филлипс сделал отличную передачу в центр штрафной, а Стерлинг, на мгновение опередив защитника, в касание отправил мяч в ворота — 1:0.
Вскоре Кейн имел отличную возможность удвоить счет, однако Харри не удалось на дальней штанге должным образом замкнуть передачу Мейсона Маунта вдоль ворот.
Остаток матча англичане провели надежно, не рискуя и ничего не позволяя хорватам, которые даже не имели реальных шансов избежать поражения.
Сборная Англии взяла реванш у Хорватии за поражение в полуфинале ЧМ-2018. Возможно, это не самая яркая победа, но в то же время весьма уверенная, учитывая отсутствие шансов забить у гостей.
Сборная Англии — сборная Хорватии — 1:0 (0:0)
Гол: Стерлинг 57.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Мингс, Триппьер, Райс, Филлипс, Маунт, Фоден (Рэшфорд 71), Стерлинг (Калверт-Левин 90), Кейн (Беллингем 82).
Сборная Хорватии: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович (Влашич 70), Ковачич (Пашалич 85), Крамарич (Брекало 70), Ребич (Петкович 78), Перишич.
Предупреждения: Фоден — Брозович, Ковачич, Чалета-Цар.
13.06.2021 17:55
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Последние комментарии:
Короче нужно, чтобы Саутгейт провалился на турнире, и его поперли. На его место Лэмпарда, и ЧМ 22 будет не начинать)
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повтор https://replayfootballmatches.ru/2021/06/anglija-horvatija-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/
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Вот всегда думал кого это Саутгейт напоминает, это же вылитый Борат
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Какая же Англия грустная.
И это с самым гибким и вариативным составом на Евро.
Но через стандарты и на индивидуальных качествах даже с Саутгейтом могут далеко зайти.
(ответить)
Ещё аукнется Стерлинг в старте
(ответить)
Как Гарет Саутгейт объяснил отсутствие Чилли в заявке?
"Ему просто не повезло в этот раз."
У Бэна нет травмы, его просто не включили в состав.
какой же долбоеб)))
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Концовку англы смазали. Вообще, такое впечатление, что Саутгейт не знает, что делать с таким количеством классных игроков. Про позицию правого защитника уже много сказано. Так у него ещё три топчика считай на одну позицию: Фоден, Стерлинг, Грилиш. Гвардиола конечно выпускал Стерлинга вместе с Фоденом, но Саутгейт нихуя не Гвардиола. Походу очень хотел, чтобы и Фоден, и Маунт были на поле. В итоге единственного левоногого полузащитника - Фодена задвинул на правый фланг, он там и пропал. Короче, хз, как он дальше будет состав ротировать, но такой богатый выбор ему явно на пользу не идёт.
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а ведь Белорусия получается что-то вроде Лихтенштейна и Сан-Марино, как и Казахстан - ни в одном виде спорта гордость не вызвают, их жители никогда не могут поболеть за свою сборную...нигде...даже за клубы не могут
ппц печаль наверн
(ответить)
Белоруссия и Украина вместе Герои
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Россия с Дзюба....продолжите сами
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Местный спортивный сайт Tribuna провел опрос: за какую команду вы будете болеть на чемпионате Европы? Россия оказалась на последнем месте в предложенном списке. За нее будут болеть всего 6% белорусов. За Польшу – 12%. Ни за кого – 16%, за другие страны – 21%. Но больше всего белорусов будут болеть за Украину – 45%.
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cпс за изичные п1+ тм3.5
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а не
whoscored филлипса и рисует
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Расходимся до 22:00)
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игрок матча филлипс каак по мне
а дадут фуунтику, запоровшему несколько моментов
трипьер мертвый, рашфорт мертвый, фоден мертвый
хули грилиша не выпустил
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без колбасников совсем другая сборная, если возьмут евро то это будет главная причина их успеха
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Взрослая победа.
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хламари
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четенько
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Tram-pam-pam
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