У "Ливерпуля" "нет шансов" на Мбаппе
Нападающий Килиан Мбаппе не перейдет в "Ливерпуль", даже если покинет ПСЖ этим летом.
В данный момент у Мбаппе остается только 12 месяцев по контракту, что делает его трансфер этим летом весьма вероятным. Лишь на днях Килиан намекнул на отъезд из Парижа.
"Я должен принять правильное решение. Я там, где нравлюсь себе и где хорошо себя чувствую. Но лучшее ли это место для меня? У меня пока нет ответа", — заявил Мбаппе.
Но даже если 22-летний француз покинет ПСЖ, то отправится в "Реал", а никак не "Ливерпуль", как о том сватает пресса многие месяцы. Таково мнение трансферного гуру Фабрицио Романо.
"Реал" находится в ожидании того, чем завершатся переговоры Мбаппе с ПСЖ, потому что они одержимы Мбаппе. Они хотят только Мбаппе, хотя и понимают, что это сложно".
"В данный момент это только ПСЖ и "Реал" — у других клубов нет шансов на Мбаппе. Например, нет у "Ливерпуля", — цитирует Романо Daily Express.
13.06.2021 09:00
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