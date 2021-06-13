Хамес готов играть за "Эвертон" и без Анчелотти

Хамес Родригес Плеймейкер Хамес Родригес ожидает остаться в "Эвертоне", несмотря на переход своего тренера Карло Анчелотти в "Реал".

Хамес никогда не скрывал, что перешел в "Эвертон" прошлым летом только из-за Анчелотти, с которым ему ранее довелось поработать в "Реале" и "Баварии".

И хотя на прошлой неделе Карло бросил свою работу на "Гудисон Парк" и вернулся в Мадрид, 29-летний колумбиец не ожидает сделать то же самое.

"Возвращение в Мадрид? Я не знаю. Я не думаю, что это случится... Если я останусь в "Эвертоне" еще на год, меня это устроит".

"Я не думаю, что Анчелотти возьмет меня. Мой цикл в "Реале" завершен", — цитирует Хамеса Liverpool Echo.

Добавим, контракт Родиригеса, забившего шесть голов и отдавшего 26 результативных передач за "ирисок" в этом сезоне, действителен еще год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Анчелотти, Реал, Родригес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2021 15:00

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  1. jirrort 13.06.2021 15:12 # jirrort
    Кто это???

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  2. skydreams 13.06.2021 15:04 # skydreams
    Добавим, контракт Родиригеса, забившего шесть голов и отдавшего 26 результативных передач за "ирисок" в этом сезоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/86490/#reply

    wuuuuuuuut?? Может 6, какие нах 26?

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