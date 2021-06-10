Саудиты по-прежнему заинтересованы в покупке "Ньюкасла"
Суверенный фонд Саудовской Аравии сохраняет интерес к покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли.
В июле прошлого года инвесторы из Саудовской Аравии отозвали свое предложение стоимостью 300 миллионов фунтов после того, как Премьер-Лига заставила потенциального покупателя несколько месяцев томиться в ожидании разрешения на сделку.
Тогда Премьер-Лига требовала раскрыть личность конечного выгодоприобретателя и была обеспокоена связью потенциального покупателя с властями Саудовской Аравии — страны, где есть большие проблемы с нарушением прав человека и пиратскими трансляциями.
На прошлой неделе появилась информация, что Эшли надеется выиграть судебную тяжбу с Премьер-Лигой насчет заблокированной сделки и уже посоветовал саудитам "готовить деньги".
Как сообщает The Independent со ссылкой на близкие к Суверенному фонду источники, саудиты действительно готовы вернуться, если суд займет сторону Эшли и разрешит заключить сделку по смене владельцев клуба.
Добавим, арбитражное разбирательство между Эшли и Премьер-Лигой стартует в следующем месяце.
10.06.2021 12:00
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Тогда Премьер-Лига требовала раскрыть личность конечного выгодоприобретателя и была обеспокоена связью потенциального покупателя с властями Саудовской Аравии — страны, где есть большие проблемы с нарушением прав человека и пиратскими трансляциями.
ВОТ ЭТОГО ХВАТИТ В СУДЕ ЧТОБ ПРИЗНАТЬ ПРАВОТУ АПЛ!
Источник: http://fapl.ru/posts/86428/
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