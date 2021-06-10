Саудиты по-прежнему заинтересованы в покупке "Ньюкасла"

Майк Эшли Суверенный фонд Саудовской Аравии сохраняет интерес к покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли.

В июле прошлого года инвесторы из Саудовской Аравии отозвали свое предложение стоимостью 300 миллионов фунтов после того, как Премьер-Лига заставила потенциального покупателя несколько месяцев томиться в ожидании разрешения на сделку.

Тогда Премьер-Лига требовала раскрыть личность конечного выгодоприобретателя и была обеспокоена связью потенциального покупателя с властями Саудовской Аравии — страны, где есть большие проблемы с нарушением прав человека и пиратскими трансляциями.

На прошлой неделе появилась информация, что Эшли надеется выиграть судебную тяжбу с Премьер-Лигой насчет заблокированной сделки и уже посоветовал саудитам "готовить деньги".

Как сообщает The Independent со ссылкой на близкие к Суверенному фонду источники, саудиты действительно готовы вернуться, если суд займет сторону Эшли и разрешит заключить сделку по смене владельцев клуба.

Добавим, арбитражное разбирательство между Эшли и Премьер-Лигой стартует в следующем месяце.


Метки Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 12:00

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  1. chelsiukpro 10.06.2021 14:05 # chelsiukpro
    Тогда Премьер-Лига требовала раскрыть личность конечного выгодоприобретателя и была обеспокоена связью потенциального покупателя с властями Саудовской Аравии — страны, где есть большие проблемы с нарушением прав человека и пиратскими трансляциями.
    ВОТ ЭТОГО ХВАТИТ В СУДЕ ЧТОБ ПРИЗНАТЬ ПРАВОТУ АПЛ!

    Источник: http://fapl.ru/posts/86428/

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