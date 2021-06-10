Райс впервые в жизни попробует пиво, если выиграет Евро-2020

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Делкан Райс заявил, что впервые в жизни выпьет пива, если сборная Англии выиграет Чемпионат Европы этим летом.

22-летний Райс обещает стать ключевой фигурой англичан, которые стартуют на Евро-2020 матчем против Хорватии в воскресенье.

Это будет первый большой международный турнир для Деклана, который ранее в своей карьере успел сыграть три мата за сборную Ирландии.

Во время ЧМ-2018, спустя три месяца после своего последнего матча за ирландскую сборную, Райс поддерживал англичан с гигантской фан-зоны в Дубае, где пиво лилось рекой. Но сам Деклан откладывает дегустацию пенного напитка до особого случая.

"Знаете, до сих пор я еще не пробовал пива, а мне 22! Это правда. Я не выпил ни одной пинты пива".

"Я не любитель алкоголя. Я знаю, что это оффтопик, но я никогда не пробовал пива. Люди удивляются, когда слышат это. Мне просто не нравится вкус, поэтому я никогда не приближался к пиву".

"Да, если мы выиграем Евро, я попробую пиво — но, наверное, сразу же выплюну его!"

"Если честно, я с трепетом вспоминаю Чемпионат Мира. Вспоминаю, как смотрел матчи против Панамы, Туниса, Швеции. Это было невероятно".

"Песни перед матчем, национальный гимн... Ты просто хочешь быть частью этого. Тогда я был фанатом, так что для меня невероятно принять участие в этом турнире", — цитирует Райса Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Евро-2020, Райс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1014

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  1. alexander-arnold 10.06.2021 11:00 # alexander-arnold
    Поехал за пивом, нормас мотивация у англичан

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  2. gerrard08 10.06.2021 10:49 # gerrard08
    Я понимаю о чем он, как-то лет в 17 попробовал ссаную балтику и отказывался признавать пиво как напиток. Но затем попробовал голандские(амстердам), германские(паклайнер) и английские\ирладские ипы, эли с татуты\портеры, понял что это тема.
    Главное не пить дешманскую херату аля охоты и балтики.

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  3. alexomck 10.06.2021 10:38 # alexomck
    Я знаю, что это оффтопик, но я никогда не пробовал пива. Люди удивляются, когда слышат это. Мне просто не нравится вкус

    Источник: http://fapl.ru/posts/86426/

    пенс - это диагноз.

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  4. pletka 10.06.2021 10:34 # pletka
    Я не пробовал пиво, мне просто не нравится его вкус))) ну-ну

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  5. pr0cent 10.06.2021 10:05 # pr0cent
    Походу не попробует

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