Райс впервые в жизни попробует пиво, если выиграет Евро-2020

Полузащитник "Вест Хэма" Делкан Райс заявил, что впервые в жизни выпьет пива, если сборная Англии выиграет Чемпионат Европы этим летом.



22-летний Райс обещает стать ключевой фигурой англичан, которые стартуют на Евро-2020 матчем против Хорватии в воскресенье.



Это будет первый большой международный турнир для Деклана, который ранее в своей карьере успел сыграть три мата за сборную Ирландии.



Во время ЧМ-2018, спустя три месяца после своего последнего матча за ирландскую сборную, Райс поддерживал англичан с гигантской фан-зоны в Дубае, где пиво лилось рекой. Но сам Деклан откладывает дегустацию пенного напитка до особого случая.



"Знаете, до сих пор я еще не пробовал пива, а мне 22! Это правда. Я не выпил ни одной пинты пива".



"Я не любитель алкоголя. Я знаю, что это оффтопик, но я никогда не пробовал пива. Люди удивляются, когда слышат это. Мне просто не нравится вкус, поэтому я никогда не приближался к пиву".



"Да, если мы выиграем Евро, я попробую пиво — но, наверное, сразу же выплюну его!"



"Если честно, я с трепетом вспоминаю Чемпионат Мира. Вспоминаю, как смотрел матчи против Панамы, Туниса, Швеции. Это было невероятно".



"Песни перед матчем, национальный гимн... Ты просто хочешь быть частью этого. Тогда я был фанатом, так что для меня невероятно принять участие в этом турнире", — цитирует Райса Evening Standard.