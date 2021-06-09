"Сити" надеется выручить более 70 млн. фунтов с продажи молодежи

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" надеется выручить более 70 миллионов фунтов с продажи молодых игроков этим летом.

У "Сити" самые амбициозные планы на это лето — чемпионы Премьер-Лиги готовы дважды переписать свой трансферный рекорд покупками Джека Грилиша из "Астон Виллы" и Харри Кейна из "Тоттенхэма", а также следят за ситуацией Джейдона Санчо в дортмундской "Боруссии".

Часть затрат на эти приобретения "горожане" собираются отбить за счет избавления от молодых игроков, некоторые из которых даже не дебютировали за клуб с "Этихад", сообщает Daily Mail.

Среди таких игроков называются Джек Харрисон, которого выкупает "Лидс" за 13 млн. фунтов после аренды, а также Педро Поро, Лукас Нмеча, Янхель Эррера и Иван Илич — каждый из этих четырех молодых талантов оценивается в 15-20 млн. фунтов.

Наконец, "Сити" может выслушать предложения по некоторым игрокам первой команды, включая Эмерика Лапорта, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга, Бернарду Силву, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. kazakh12 09.06.2021 18:53 # kazakh12
    Что за ноунеймы в молодежке, с мусорки

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  2. mancityman 09.06.2021 18:03 # mancityman
    Нмечу не трогать только.

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  3. true-manc 09.06.2021 18:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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