"Сити" надеется выручить более 70 млн. фунтов с продажи молодежи

"Манчестер Сити" надеется выручить более 70 миллионов фунтов с продажи молодых игроков этим летом.

У "Сити" самые амбициозные планы на это лето — чемпионы Премьер-Лиги готовы дважды переписать свой трансферный рекорд покупками Джека Грилиша из "Астон Виллы" и Харри Кейна из "Тоттенхэма", а также следят за ситуацией Джейдона Санчо в дортмундской "Боруссии".



Часть затрат на эти приобретения "горожане" собираются отбить за счет избавления от молодых игроков, некоторые из которых даже не дебютировали за клуб с "Этихад", сообщает Daily Mail.



Среди таких игроков называются Джек Харрисон, которого выкупает "Лидс" за 13 млн. фунтов после аренды, а также Педро Поро, Лукас Нмеча, Янхель Эррера и Иван Илич — каждый из этих четырех молодых талантов оценивается в 15-20 млн. фунтов.



Наконец, "Сити" может выслушать предложения по некоторым игрокам первой команды, включая Эмерика Лапорта, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга, Бернарду Силву, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.