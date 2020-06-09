Премьер-Лига объявит о штрафах для "большой шестерки"

На текущей неделе Премьер-Лига объявит о денежных штрафах, которым будут подвергнуты клубы "большой шестерки" за участие в проекте Европейской Суперлиги.

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" объявили о своем выходе из скандального проекта спустя всего 48 часов после пресс-релиза о создании Суперлиги.



И хотя этот скандал быстро утих, последствия его ощущаются до сих пор. Как сообщают Daily Mail и The Telegraph, "большая шестерка" только сейчас приблизилась к договоренности с Премьер-Лигой насчет наказания.



Стороны долго договаривались о размере штрафов, а также о том, куда следует направить эти деньги — речь идет о многих миллионах фунтов.



Ожидается, что каждый клуб "большой шестерки" пожертвует 1.5 млн. фунтов на развитие детского футбола, а также откажется от 5 процентов призовых за выступление в еврокубках в течение одного сезона.



Также от каждого провинившегося клуба должно последовать чистосердечное раскаяние с обещанием никогда не участвовать ни в чем подобном.



Добавим, ранее девять из 12 клубов-основателей Суперлиги договорились о санкциях с УЕФА — каждый согласился выплатить около 7 млн. фунтов. "Реал", "Барселона" и "Ювентус" продолжают свою войну с организацией Александера Чеферина и вполне могут быть отстранены от Лиги Чемпионов.