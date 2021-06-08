Холанд заинтересован в переходе в "Челси"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд заинтересован в переходе в "Челси", даже если для этого ему придется подождать год.
Напомним, накануне стало известно, что "Челси" вступил в переговоры о приобретении Холанда, чей трансфер этим летом оценивается в 150-170 миллионов фунтов.
Столь высокая цена обусловлена тем, что у клуба из Дортмунда нет ни желания, ни необходимости продавать норвежского бомбардира в это окно.
Однако "Челси" состоит в хороших отношениях с "Боруссией", у которой "синие" купили Криштиана Пулишича в январе 2019, и лондонский клуб надеется достичь компромисса в каком-нибудь виде.
Даже если договориться о переходе Холанда в это окно не удастся, "Челси" хотел бы получить гарантии насчет трансфера через год, когда Эрлинга можно будет выкупить за фиксированную сумму в 65-86 млн. фунтов.
При этом самого Холанда привлекает возможность продолжить карьеру в "Челси". Эрлинг считает, что победители Лиги Чемпионов соответствуют его амбициям.
08.06.2021 19:00
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Последние комментарии:
Это михина отсебятина или что?
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Реал весь бюджет на ТО потратит на Мбаппе, у Барселоны куча долгов, МЮ не походит по причине слабых шансов на а трофеи, в ПСЖ ехать только за деньгами.
Остаётся Сити, Челси и Бавария.
Думаю, что в очередной раз Бавария провернет старый трюк, а Левандовского отпустят в другой клуб. Не этим летом, так следующим.
А так ждём в АПЛ, будем только рады. Хотелось бы посмотреть, как этот гигант покоряет АПЛ.
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Опять после победы в ЛЧ забираем лучшего молодого, изи схемка)
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Будет штамповать голы пачками с передач Маунта
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Просто сказка какаято, неверицца
Молодая амбициозная команда - чемпион Европы!
Думаю, что покер обеспечен + сезон без поражений!
изиииииии
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100-150 кк евро и заворачивайте.
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Императоры.
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вор абрамович еще кого-то обворовал чтоли, откуда деньги у этого преступника?
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у клуба из Дортмунда нет ни желания, ни необходимости продавать норвежского бомбардира в это окно
Источник: http://fapl.ru/posts/86396/?c=1#c7361749
Да они спят и видят как кто нибудь его купит этим летом за бешеные деньги. Зачем им терять пол цены следующим летом?
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фиксированную сумму в 65-86 млн. фунтов.
Источник: http://fapl.ru/posts/86396/
Вы уж определитесь что за плавающая фиксированная сумма
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Купите не дорого Левандовского и будет огонь и счастье!
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горите от мощи U M П Е P A T O P O B
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