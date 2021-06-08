Холанд заинтересован в переходе в "Челси"

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд заинтересован в переходе в "Челси", даже если для этого ему придется подождать год.

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" вступил в переговоры о приобретении Холанда, чей трансфер этим летом оценивается в 150-170 миллионов фунтов.

Столь высокая цена обусловлена тем, что у клуба из Дортмунда нет ни желания, ни необходимости продавать норвежского бомбардира в это окно.

Однако "Челси" состоит в хороших отношениях с "Боруссией", у которой "синие" купили Криштиана Пулишича в январе 2019, и лондонский клуб надеется достичь компромисса в каком-нибудь виде.

Даже если договориться о переходе Холанда в это окно не удастся, "Челси" хотел бы получить гарантии насчет трансфера через год, когда Эрлинга можно будет выкупить за фиксированную сумму в 65-86 млн. фунтов.

При этом самого Холанда привлекает возможность продолжить карьеру в "Челси". Эрлинг считает, что победители Лиги Чемпионов соответствуют его амбициям.


Метки Боруссия, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1817

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Последние комментарии:




  1. sausage 08.06.2021 20:02 # sausage
    Это михина отсебятина или что?

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  2. liverpool888 08.06.2021 19:54 # liverpool888
    Реал весь бюджет на ТО потратит на Мбаппе, у Барселоны куча долгов, МЮ не походит по причине слабых шансов на а трофеи, в ПСЖ ехать только за деньгами.
    Остаётся Сити, Челси и Бавария.
    Думаю, что в очередной раз Бавария провернет старый трюк, а Левандовского отпустят в другой клуб. Не этим летом, так следующим.
    А так ждём в АПЛ, будем только рады. Хотелось бы посмотреть, как этот гигант покоряет АПЛ.

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  3. cristean2 08.06.2021 19:36 # cristean2
    Опять после победы в ЛЧ забираем лучшего молодого, изи схемка)

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  4. jirrort 08.06.2021 19:30 # jirrort
    Будет штамповать голы пачками с передач Маунта

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  5. sellman 08.06.2021 19:21 # sellman
    Просто сказка какаято, неверицца
    Молодая амбициозная команда - чемпион Европы!

    Думаю, что покер обеспечен + сезон без поражений!
    изиииииии

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  6. bluehonorcfc9 08.06.2021 19:19 # bluehonorcfc9
    100-150 кк евро и заворачивайте.

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  7. chelsea-super 08.06.2021 19:18 # chelsea-super
    Императоры.

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  8. ya-krutoy-kozah 08.06.2021 19:16 # ya-krutoy-kozah
    вор абрамович еще кого-то обворовал чтоли, откуда деньги у этого преступника?

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  9. ataman 08.06.2021 19:07 # ataman
    у клуба из Дортмунда нет ни желания, ни необходимости продавать норвежского бомбардира в это окно

    Источник: http://fapl.ru/posts/86396/?c=1#c7361749

    Да они спят и видят как кто нибудь его купит этим летом за бешеные деньги. Зачем им терять пол цены следующим летом?

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  10. ataman 08.06.2021 19:06 # ataman
    фиксированную сумму в 65-86 млн. фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86396/

    Вы уж определитесь что за плавающая фиксированная сумма

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  11. chelsiukpro 08.06.2021 19:06 # chelsiukpro
    Купите не дорого Левандовского и будет огонь и счастье!

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  12. murderface616 08.06.2021 19:01 # murderface616
    горите от мощи U M П Е P A T O P O B

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