Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд заинтересован в переходе в "Челси", даже если для этого ему придется подождать год.

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" вступил в переговоры о приобретении Холанда, чей трансфер этим летом оценивается в 150-170 миллионов фунтов.



Столь высокая цена обусловлена тем, что у клуба из Дортмунда нет ни желания, ни необходимости продавать норвежского бомбардира в это окно.



Однако "Челси" состоит в хороших отношениях с "Боруссией", у которой "синие" купили Криштиана Пулишича в январе 2019, и лондонский клуб надеется достичь компромисса в каком-нибудь виде.



Даже если договориться о переходе Холанда в это окно не удастся, "Челси" хотел бы получить гарантии насчет трансфера через год, когда Эрлинга можно будет выкупить за фиксированную сумму в 65-86 млн. фунтов.



При этом самого Холанда привлекает возможность продолжить карьеру в "Челси". Эрлинг считает, что победители Лиги Чемпионов соответствуют его амбициям.