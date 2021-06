Светская хроника за вторник

Габриэль Жезус может заменить Криштиану Роналду в "Ювентусе". "Тоттенхэм" отпустит Харри Кейна только за 150 миллионов фунтов "кэшем". Крис Смоллинг с женой стали свидетелями НЛО. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" приблизился к приобретению Джейдона Санчо после того, как дортмундская "Боруссия" понизила цену за вингера до 80 миллионов фунтов. (The Times)



"Аталанта" установила цену в 52 млн. фунтов за защитника Кристиана Ромеро, который вызывает интерес у "Юнайтед". (Tuttosport)



В случае расставания с Криштиану Роналду "Ювентус" постарается приобрести нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. (Gazzeta dello Sport)



Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заключил трехлетний контракт с ПСЖ. (The Guardian)



Нападающий "Ред Булл" Патсон Дака ретвитнул сообщение о намерении "Челси" купить его. (Football.London)



Эмерсон Палмери из "Челси" — цель номер один "Интера" на позицию левого вингбека. (Tuttosport)



"Тоттенхэм" отпустит нападающего Харри Кейна, только если получит 150 млн. фунтов одним траншем. (The Sun)



"Тоттенхэм" готов заплатить 14 млн. фунтов за атакующего полузащитника "Реала" Иско. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптон" потребует минимум 40 млн. фунтов у "Арсенала" за полузащитника Рубена Невеша. (The Telegraph)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заинтересован в голкипере Серхио Ромеро, который покидает "Юнайтед" свободным агентом. (Daily Mirror)



Нападающий "Селтика" Одсонн Эдуар обойдется "Лестеру" в 18 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ньюкасл" надеется опередить "Саутгемптон" в борьбе за полузащитника "Лестера" Хамзу Чоудури. (Football Insider)



"Саутгемптон" сделал защитника "Бреста" Ромена Перро своей целью номер один на лето. (Daily Mail)



"Вест Хэм" и "Астон Вилла" хотят 29-летнего нападающего "Бернли" Криса Вуда. (Daily Mirror)



Другое



Бывший наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прошел медобследование в "Эвертоне". (Daily Mirror)



Данкан Фергюсон отказался последовать за Карло Анчелотти в "Реал", потому что хочет возглавить "Эвертон". (Daily Mirror)



"Борнмут" хочет переманить главного тренера "Фулхэма" Скотта Паркера. (Daily Mirror)



Экс-наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон открыт к работе в МЛС. (Evening Standard)



Фабио Паратичи заступит на должность спортивного директора "Тоттенхэма" на этой неделе. (BBC)



Экс-нападающий "Юнайтед" Уэйн Руни вновь наденет бутсы, чтобы принять участие в благотворительном матче Soccer Aid в сентябре. (Daily Mail)



Премьер-министр Британии Борис Джонсон отказался критиковать фанатов, которые освистали преклонивших колено игроков сборной Англии. (The Guardian)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп зарабатывает на спонсорских контрактах по 6.7 млн. фунтов в год и сотрудничает только с немецкими брендами. (Daily Mail)



Защитник "Ромы" Крис Смоллинг и его жена утверждают, что видели НЛО во время каникул на Ямайке. (Daily Mail)