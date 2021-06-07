Мидо обрушился с критикой на Леви

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Мидо обрушился с критикой на Даниэля Леви, заявив, что с таким президентом "шпоры" всегда будут обречены на работу с безвольным тренером.

На прошлой неделе стало известно, что переговоры "Тоттенхэма" и Антонио Конте завершились провалом — итальянский специалист усомнился в амбициях лондонского клуба, не пожелав работать с молодежью и не получив гарантий насчет трансферного бюджета.



Мидо этим не удивлен, считая корнем всех проблем "Тоттенхэма" его президента. По мнению египтянина, пока Леви на своем месте, тренер будет просто марионеткой.



"Фанаты "Тоттенхэма" должны знать больше. Даниэль Леви никогда не пригласит никакого тренера, который захочет полный контроль над футбольными решениями, никогда не пригласит требовательного тренера! Поэтому он и уволил Почеттино, когда тот начал просить больше игроков, сравнивая свою команду с "Сити".



"Постройка нового стадиона — это замечательная вещь для владельцев, которые смогут зарабатывать больше, но для фанатов это не имеет смысла!"



"Фанаты хотят видеть, чтобы их команда приглашала лучших игроков и лучших тренеров. "Тоттенхэм" нуждается минимум в четырех игроках топ-уровня и тренере топ-уровня", — написал Мидо в твиттере.