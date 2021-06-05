Конте не будет в "Тоттенхэме"
"Тоттенхэм" свернул переговоры с Антонио Конте о назначении 51-летнего итальянца на вакантную должность главного тренера.
"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре Конте после того, как не смог вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ. По стечению обстоятельств Антонио едва покинул "Интер" и был открыт к новому вызову.
Как сообщает BBC и Sky Sports, по итогам состоявшихся переговоров обе стороны остались недовольны друг другом.
Например, "шпор" не устроили некоторые из требований Конте, включая нежелание Антонио работать с многообещающими молодыми игроками клуба.
У экс-наставника "Челси" в свою очередь появились большие сомнения насчет этой работы, в том числе из-за размера трансферного бюджета и формирования тренерского штаба.
Пока неясно, кто кого отверг, но стороны прекратили переговоры, и теперь "Тоттенхэм" продолжит поиски нового рулевого где-нибудь еще.
05.06.2021 06:00
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Ну и збс . Только шкварится в курятнике
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Конте лучший тренер, Легенда Челси.
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Этот брак был изначально пророчен на крах, тупа из за банальной несовместимости. Так сказать - отскочили оба.
Нужно МЮ сплавлять Голлума и брать Конте... Возможно, с этого что нибудь да получилось.
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Повезло скузнявым, а то их еще бы тоттенхэм контевский опускал.
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