Конте не будет в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" свернул переговоры с Антонио Конте о назначении 51-летнего итальянца на вакантную должность главного тренера.

"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре Конте после того, как не смог вернуть Маурисио Почеттино из ПСЖ. По стечению обстоятельств Антонио едва покинул "Интер" и был открыт к новому вызову.



Как сообщает BBC и Sky Sports, по итогам состоявшихся переговоров обе стороны остались недовольны друг другом.



Например, "шпор" не устроили некоторые из требований Конте, включая нежелание Антонио работать с многообещающими молодыми игроками клуба.



У экс-наставника "Челси" в свою очередь появились большие сомнения насчет этой работы, в том числе из-за размера трансферного бюджета и формирования тренерского штаба.



Пока неясно, кто кого отверг, но стороны прекратили переговоры, и теперь "Тоттенхэм" продолжит поиски нового рулевого где-нибудь еще.