Светская хроника за четверг

"Тоттенхэм" пообещает Антонио Конте, что Харри Кейн останется в клубе. "Астон Вилла" передумала покупать Тэмми Абрахэма. "Реал" пытался вернуть Жозе Моуриньо перед назначением Карло Анчелотти. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий Криштиану Роналду точно покинет "Ювентус" и перейдет в "Манчестер Юнайтед" или ПСЖ. (Gazzetta dello Sport)



Либо же Роналду вернется в "Реал". (Daily Star)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов пообещать тренеру Антонио Конте, что нападающий Харри Кейн не будет продан этим летом. (The Telegraph)



"Челси" может попрощаться аж с 11 игроками этим летом. (Daily Mirror)



Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит передумал покупать нападающего Тэмми Абрахэма, за которого "Челси" хочет 40 млн. фунтов. (Football Insider)



"Астон Вилла" хочет подписать и Эмиля Смит-Роу из "Арсенала", и Эмилиано Буэндиа из "Норвича". (Daily Star)



"Астон Вилла" и два других клуба Премьер-Лиги хотят нападающего Криса Вуда, однако "Бернли" оценивает 29-летнего новозеландца в 30 миллионов фунтов. (Football Insider)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру получил предложения от "Вест Хэма" и "Нью-Йорк Сити". (Calciomercato)



"Вест Хэм" близок к покупке полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала за 20 с лишним млн. фунтов. (Football Insider)



Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус, которым интересуется "Ливерпуль", опроверг слухи о договоренности с "Баварией". (Tageszeitung)



"Лидс" обозначил интерес к левому защитнику "Уэски" Хави Галану. (Football Insider)



Другое



Руй Фариа, бывший ассистент Жозе Моуриньо, может возглавить "Селтик". (Daily Record)



Перед тем, как вернуть Карло Анчелотти из "Эвертона", "Реал" обращался к Жозе Моуриньо, хотя тот едва заключил контракт с "Ромой". (The Telegraph)



В "Вест Хэме" уверены, что их главный тренер Дэвид Мойес устоит перед соблазном вернуться в "Эвертон". (Evening Standard)



После переговоров с бывшим главным тренером "Шеффилд Юнайтед" Крисом Уайлдером "Вест Бромвич" переключился на других кандидатов. (Football Insider)



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, получивший переломы носа и глазницы в финале Лиги Чемпионов, пропустит стартовый матч сборной Бельгии на Евро-2020 против России. (Dail Mail)



Полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерма схлопотал дисквалификацию на шесть матчей за то, что укусил соперника. (BBC)



42-летний фанат "Сити" был оштрафован на 500 фунтов и отлучен от посещения футбольных матчей на три года за расистские жесты в адрес игроков "Юнайтед" Джесси Лингарда и Фреда во время дерби Манчестера на "Этихад". (Daily Mail)



Почти половина фанатов клубов Премьер-Лиги заявили, что будут меньше ходить на матчи, если система VAR останется. (Daily Mail)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру начал вести блог в TikTok. (Daily Star)