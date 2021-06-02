Галлас: "Назначение Артеты в "Арсенале" было ошибкой"

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что назначение Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" было ошибкой.

Даже сам Артета признал, что его первый полный сезон у руля "Арсенала" сложился неудачно. Несмотря на рывок в последние месяцы, "канониры" остались без трофеев и еврокубков, финишировав только восьмыми в Премьер-Лиге.



Галлас верит, что у Артеты большое будущее, но в то же время считает, что "Арсеналу" нужен тренер с опытом.



"Микель Артета не был готов тренировать такой клуб, как "Арсенал".



"Хорошо, он был ассистентом в "Манчестер Сити". Но он никогда не тренировал команду сам. Это совершенно другое".



"Руководство совершило ошибку, выбрав его. Уверен, он станет отличным тренером, но для работы с большим клубом тебе нужен опыт".



"Если честно, фанатам "Арсенала" очень стыдно от того, что они финишировали восьмыми. Это уже не тот "Арсенал", что мы знали 18-20 лет назад. Мы обладали игроками с сильным характером", — сообщил Галлас The Sun.