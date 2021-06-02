Галлас: "Назначение Артеты в "Арсенале" было ошибкой"

Микель Артета Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что назначение Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" было ошибкой.

Даже сам Артета признал, что его первый полный сезон у руля "Арсенала" сложился неудачно. Несмотря на рывок в последние месяцы, "канониры" остались без трофеев и еврокубков, финишировав только восьмыми в Премьер-Лиге.

Галлас верит, что у Артеты большое будущее, но в то же время считает, что "Арсеналу" нужен тренер с опытом.

"Микель Артета не был готов тренировать такой клуб, как "Арсенал".

"Хорошо, он был ассистентом в "Манчестер Сити". Но он никогда не тренировал команду сам. Это совершенно другое".

"Руководство совершило ошибку, выбрав его. Уверен, он станет отличным тренером, но для работы с большим клубом тебе нужен опыт".

"Если честно, фанатам "Арсенала" очень стыдно от того, что они финишировали восьмыми. Это уже не тот "Арсенал", что мы знали 18-20 лет назад. Мы обладали игроками с сильным характером", — сообщил Галлас The Sun.


Метки Арсенал, Артета, Галлас, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 02.06.2021 13:57 # bmw-e34
    Артета заложник трансферное политики клуба. Вместо одного озила у него сейчас их четыре.
    Луис , Виллиан, Лаказет, Обамеяенг. Которые куй забили на играть в футбол. Приходят чисто на работу. Но усадить их в глухой запас не даёт ЗП, и типа опыт. А для коленке это активы.
    Тот же Пепе 80 млн ему нах не всрался.

    Молодые игроки, так сказать второй выбор основного состава показали, что умеют играть на результат, ещё и с рвением. Они дошли до 1/2 ЛЕ.
    Всё могло сложиться по другому, но вылетели они от будущего обладателя кубка.

    По мне, Артета вполне себе хороший тренер, как например его коллега из Манчестера, тренер-игрок - Бруно Фернандеш. (Не того тренера нужно палками гнать)

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  2. bmw-e34 02.06.2021 13:45 # bmw-e34
    Хватит неграм сувать микрофон.

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  3. liverpool888 02.06.2021 13:38 # liverpool888
    Скорее всего Бенитес смог бы выступить с Арсеналом как минимум так же. Я за то, чтобы Рафаэль вернулся в АПЛ.
    Ну а у Артеты впереди сезон, чтобы доказать свою состоятельность.

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  4. lexa-arsenal 02.06.2021 13:24 # lexa-arsenal
    Сказал все по делу

    Источник: http://fapl.ru/posts/86273/

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  5. malina164 02.06.2021 13:12 # malina164
    Сказал все по делу!! Я так же разделяю его мнение!!

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  6. yxaxaxaxaxa 02.06.2021 13:02 # yxaxaxaxaxa
    ахуеть , кто то еще дает интервью the sun ?

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