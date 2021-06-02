Галлас: "Назначение Артеты в "Арсенале" было ошибкой"
Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что назначение Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" было ошибкой.
Даже сам Артета признал, что его первый полный сезон у руля "Арсенала" сложился неудачно. Несмотря на рывок в последние месяцы, "канониры" остались без трофеев и еврокубков, финишировав только восьмыми в Премьер-Лиге.
Галлас верит, что у Артеты большое будущее, но в то же время считает, что "Арсеналу" нужен тренер с опытом.
"Микель Артета не был готов тренировать такой клуб, как "Арсенал".
"Хорошо, он был ассистентом в "Манчестер Сити". Но он никогда не тренировал команду сам. Это совершенно другое".
"Руководство совершило ошибку, выбрав его. Уверен, он станет отличным тренером, но для работы с большим клубом тебе нужен опыт".
"Если честно, фанатам "Арсенала" очень стыдно от того, что они финишировали восьмыми. Это уже не тот "Арсенал", что мы знали 18-20 лет назад. Мы обладали игроками с сильным характером", — сообщил Галлас The Sun.
02.06.2021 13:00
Просмотров: 1342
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Артета заложник трансферное политики клуба. Вместо одного озила у него сейчас их четыре.
Луис , Виллиан, Лаказет, Обамеяенг. Которые куй забили на играть в футбол. Приходят чисто на работу. Но усадить их в глухой запас не даёт ЗП, и типа опыт. А для коленке это активы.
Тот же Пепе 80 млн ему нах не всрался.
Молодые игроки, так сказать второй выбор основного состава показали, что умеют играть на результат, ещё и с рвением. Они дошли до 1/2 ЛЕ.
Всё могло сложиться по другому, но вылетели они от будущего обладателя кубка.
По мне, Артета вполне себе хороший тренер, как например его коллега из Манчестера, тренер-игрок - Бруно Фернандеш. (Не того тренера нужно палками гнать)
(ответить)
Хватит неграм сувать микрофон.
(ответить)
Скорее всего Бенитес смог бы выступить с Арсеналом как минимум так же. Я за то, чтобы Рафаэль вернулся в АПЛ.
Ну а у Артеты впереди сезон, чтобы доказать свою состоятельность.
(ответить)
Сказал все по делу
Источник: http://fapl.ru/posts/86273/
(ответить)
Сказал все по делу!! Я так же разделяю его мнение!!
(ответить)
ахуеть , кто то еще дает интервью the sun ?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий