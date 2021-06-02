Зеки Челик заинтересовал "Арсенал", "Тоттенхэм" и МЮ
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проявили интерес к правому защитнику "Лиллю" Зеки Челику.
Челик великолепно проявил себя в этом сезоне, выиграв с "Лиллем" титул Лиги 1. 24-летний турок забил три гола и отдал две результативные передачи в 29 матчах французского первенства.
Как утверждает Evening Standard, своей игрой Зеки привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая трех представителей Премьер-Лиги и "Интер".
Челик подходит в отличной форме к Евро-2020, и количество поклонников таланта Зеки может только возрасти в ближайшие недели.
Сейчас у Челика остается два года по контракту с "Лиллем". Ожидается, что суммы около 15 миллионов евро (13 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения Зеки.
Добавим, интерес "Арсенала" к Челику обусловлен вероятным отъездом с "Эмирейтс" Эктора Беллерина. 26-летний испанец потерял мотивацию и нуждается в новом вызове, и "канониры" активно ищут ему замену.
02.06.2021 10:00
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