Тиаго Силва: "Надеюсь, Лэмпард тоже счастлив"
После победы в финале Лиги Чемпионов защитник "Челси" Тиаго Силва стал одним из немногих, кто вспомнил о бывшем главном тренере "синих" Фрэнке Лэмпарде.
И хотя для самого Силвы финальный матч против "Манчестер Сити" был завершен еще в первом тайме из-за травмы, Тиаго был предельно счастлив в этот вечер, ведь он выиграл турнир, в финале которого потерпел поражение с ПСЖ в прошлом сезоне.
Общаясь затем с прессой, 36-летний бразилец поблагодарил Лэмпарда, который пригласил его на "Стэмфорд Бридж" год назад и который заложил фундамент этой победы, уступив свое место Томасу Тухелю в январе.
"Без Лэмпарда меня не было бы здесь. Я очень счастлив. Надеюсь, он тоже".
"Это самый важный момент в моей карьере. Я по-настоящему счастлив. Нам не удалось сделать этого с ПСЖ, но сегодня я счастлив. Надеюсь, ПСЖ тоже это сделает".
"Каждый раз, когда ПСЖ вылетал, меня делали виноватым. Жаль, потому что я делал все для команды", — сообщил Силва RMC Sport.
30.05.2021 12:00
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Последние комментарии:
Так если говорить спасибо, то тогда надо упомянуть Конте, который в своё время пришел в АПЛ со схемой 3-4-3. В принципе его конспектами до сих пор пользуются в Челси.
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Ломбард как обиженная сука...даже не поздравил клуб
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Лэмпарда жаль конечно, мог бы выиграть и он
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Ливерпуль и Челси дружба. Муму муси как ощущения))) фавориты блять
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Да конечно счастлив. Джо Коул, проигравший свой единственный финал прыгал от радости. А это ж сердце Челси.
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А ведь именно он эту команду поставил...
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Норм так бразил недотренера макнул)))
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Лэмпард бездарь и физрук
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а Лэмпард кстати медаль получит?
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После победы в финале Лиги Чемпионов защитник "Челси" Тиаго Силва стал одним из немногих, кто вспомнил о бывшем главном тренере "синих" Фрэнке Лэмпарде
Источник: http://fapl.ru/posts/86212/
Пздц)
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