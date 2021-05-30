Тиаго Силва: "Надеюсь, Лэмпард тоже счастлив"

Фрэнк Лэмпард и Тиаго Силва После победы в финале Лиги Чемпионов защитник "Челси" Тиаго Силва стал одним из немногих, кто вспомнил о бывшем главном тренере "синих" Фрэнке Лэмпарде.

И хотя для самого Силвы финальный матч против "Манчестер Сити" был завершен еще в первом тайме из-за травмы, Тиаго был предельно счастлив в этот вечер, ведь он выиграл турнир, в финале которого потерпел поражение с ПСЖ в прошлом сезоне.

Общаясь затем с прессой, 36-летний бразилец поблагодарил Лэмпарда, который пригласил его на "Стэмфорд Бридж" год назад и который заложил фундамент этой победы, уступив свое место Томасу Тухелю в январе.

"Без Лэмпарда меня не было бы здесь. Я очень счастлив. Надеюсь, он тоже".

"Это самый важный момент в моей карьере. Я по-настоящему счастлив. Нам не удалось сделать этого с ПСЖ, но сегодня я счастлив. Надеюсь, ПСЖ тоже это сделает".

"Каждый раз, когда ПСЖ вылетал, меня делали виноватым. Жаль, потому что я делал все для команды", — сообщил Силва RMC Sport.


Метки Лига Чемпионов, Лэмпард, ПСЖ, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1771

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 30.05.2021 13:01 # liverpool888
    Так если говорить спасибо, то тогда надо упомянуть Конте, который в своё время пришел в АПЛ со схемой 3-4-3. В принципе его конспектами до сих пор пользуются в Челси.

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  2. asnural 30.05.2021 12:52 # asnural
    Ломбард как обиженная сука...даже не поздравил клуб

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  3. mansoor 30.05.2021 12:46 # mansoor
    Лэмпарда жаль конечно, мог бы выиграть и он

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  4. mansoor 30.05.2021 12:45 # mansoor
    Ливерпуль и Челси дружба. Муму муси как ощущения))) фавориты блять

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  5. ganinilyha 30.05.2021 12:37 # ganinilyha
    Да конечно счастлив. Джо Коул, проигравший свой единственный финал прыгал от радости. А это ж сердце Челси.

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  6. b84 30.05.2021 12:28 # b84
    А ведь именно он эту команду поставил...

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  7. theo-zm 30.05.2021 12:16 # theo-zm
    Норм так бразил недотренера макнул)))

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  8. slava-man-utd 30.05.2021 12:14 # slava-man-utd
    Лэмпард бездарь и физрук

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  9. scauzer11 30.05.2021 12:14 # scauzer11
    а Лэмпард кстати медаль получит?

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  10. m-ballack 30.05.2021 12:09 # m-ballack
    После победы в финале Лиги Чемпионов защитник "Челси" Тиаго Силва стал одним из немногих, кто вспомнил о бывшем главном тренере "синих" Фрэнке Лэмпарде

    Источник: http://fapl.ru/posts/86212/

    Пздц)

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