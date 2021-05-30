Тиаго Силва: "Надеюсь, Лэмпард тоже счастлив"

После победы в финале Лиги Чемпионов защитник "Челси" Тиаго Силва стал одним из немногих, кто вспомнил о бывшем главном тренере "синих" Фрэнке Лэмпарде.

И хотя для самого Силвы финальный матч против "Манчестер Сити" был завершен еще в первом тайме из-за травмы, Тиаго был предельно счастлив в этот вечер, ведь он выиграл турнир, в финале которого потерпел поражение с ПСЖ в прошлом сезоне.



Общаясь затем с прессой, 36-летний бразилец поблагодарил Лэмпарда, который пригласил его на "Стэмфорд Бридж" год назад и который заложил фундамент этой победы, уступив свое место Томасу Тухелю в январе.



"Без Лэмпарда меня не было бы здесь. Я очень счастлив. Надеюсь, он тоже".



"Это самый важный момент в моей карьере. Я по-настоящему счастлив. Нам не удалось сделать этого с ПСЖ, но сегодня я счастлив. Надеюсь, ПСЖ тоже это сделает".



"Каждый раз, когда ПСЖ вылетал, меня делали виноватым. Жаль, потому что я делал все для команды", — сообщил Силва RMC Sport.