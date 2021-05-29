Гарсия подтвердил, что переходит в "Барселону"

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия подтвердил, что продолжит карьеру в "Барселоне".

Как известно, Гарсия отказался от нового контракта с "Сити" и должен перейти в "Барселону" свободным агентом. Этот трансфер не является неожиданностью и будет подтвержден после финала Лиги Чемпионов.



Сам Эрик не отрицает очевидного и даже готов подискутировать насчет сравнений его с Жераром Пике, который в свое время прибыл в "Барселону" из "Манчестер Юнайтед".



"Я долго думал о своем будущем и о том, как будет лучше всего для меня. Думаю это смелое решение (о переходе в "Барселону"). Я очень уверен насчет этого шага".



"Сравнения с Пике? Мне все равно, потому что мы разные футболисты, не так ли? Правда в том, что это не имеет значения для меня".



"Жерар добился всего, он один из лучших центральных защитников в мире, он более чем уважаем, а мне 20 лет, и я едва начал свою карьеру".



"Единственное, в чем мы похожи, заключается в том, что мы оба из академии "Барселоны", оба жили в Манчестере".



"Но он играл за команду, которая так себе. Мне повезло больше — я смог играть за лучшую команду в Манчестере. Мне жаль его", — сообщил Гарсия каталонскому изданию L’Esportiu.